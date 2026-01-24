 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Сын Александра Олейникова рассказал, где и когда похоронят отца

Сын Александра Олейникова рассказал, что отца похоронят 27 января
Александр Олейников
Александр Олейников (Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости)

Александра Олейникова похоронят на Троекуровском кладбище 27 января. Об этом ТАСС сообщил сын режиссера Максим.

«Скорее всего, [похороны] будут на Троекуровском кладбище во вторник, 27 января», — сказал он.

Режиссер, продюсер, сценарист и ведущий Александр Олейников скончался минувшей ночью из-за оторвавшегося тромба.

Его смерть прокомментировала певица Лолита Милявская. «Когда это кончится. Саня, Товарищ юности моей и Талантище. Тебе не понравится старческая лексика... не буду», — написала она.

Олейников прославился в 1990 годы. Он работал на ТВ-6, НТВ, «России» и «Первом канале». Он родился 21 октября 1965 года в Москве. Впоследствии режиссер получил профессиональное образование во ВГИКе и Московском государственном институте культуры. Его карьера на телевидении началась в 1985 году с работы режиссером музыкальных клипов для немецкого исполнителя Дитера Болена.

В возрасте 60 лет умер продюсер и телеведущий Александр Олейников
Общество
Александр Олейников

В 1992 году Олейников вел программу телекомпании ВИD, а с 1993 года присоединился к команде «ТВ-6 Москва». С 1994 по 1996 год он совместно с драматургом Виктором Мережко был ведущим еженедельной программы «Мое кино», а также вел передачи «Мои новости» и «Моя звезда».

С 1995 года Олейников расширил круг своих обязанностей, работая сопродюсером программы «Скандалы недели» и ведущим ток-шоу «Моя история». В тот же период он занял пост управляющего службы производства программ «ТВ-6 Москва», а в 1997 году стал генеральным директором дирекции канала в составе Московской независимой вещательной корпорации.

В дальнейшем Олейников занял пост генерального продюсера и заместителя генерального директора телеканала НТВ. В период с 2002 по 2006 год он руководил проектами «Доброе утро, Россия» и «Вести +» на канале «Россия», после чего перешел на должность главного продюсера «ТВ Центра». В начале 2000-х годов Александр Олейников стал членом Академии российского телевидения.

