Умерла актриса из «Моей прекрасной няни» Елена Торшина

Актриса Елена Торшина, снимавшаяся в российских сериалах, умерла на 62-м году жизни. О ее смерти сообщил актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена).

«Ушла Лена Торшина. [Она] была прекрасная актриса, голосистая, комическая и одновременно космическая, фантастическая партнерша», — написал Садальский.

По словам актера, он дружил с Торшиной, однако потом их пути разошлись. Они вместе играли с артисткой в спектакле «Развод по-московски».

Елена Торшина родилась 6 ноября 1964 года. Она была актрисой театра «Содружество актеров Таганки», «Ведогонь-театра», «Современного театра антрепризы». Торшина снялась в 25 российских фильмах и сериалах. Она сыграла роли медсестры Варвары Борисовны в сериале «Моя прекрасная няня», Зины в сериале «Кто в доме хозяин?», а также Дарьи Вичуриной в сериале «Молодожены».

