В возрасте 60 лет скончался продюсер Александр Олейников
Скончался режиссер, сценарист, продюсер и ведущий Александр Олейников. Информацию подтвердил РБК его сын Максим. Олейникову было 60 лет.
Сын режиссера уточнил, что это произошло сегодня ночью.
Олейников стал широко известен в 1990 годы. Он работал на каналах ТВ-6, НТВ, «Россия» и Первом канале.
Александр Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве. Получил образование во ВГИКе и Московском государственном институте культуры (МГИК). Работать на телевидении он стал с 1985 года, снимая как режиссер музыкальные ролики немецкого певца Дитера Болена.
В 1992 году Олейников вел программу X советской и российской телекомпании ВИD. А через год начал работать на телеканале «ТВ-6 Москва» в качестве секретаря Союза кинематографистов.
С 1994 года по 1996-й вел совместно с драматургом Виктором Мережко еженедельную программу «Мое кино», также был ведущим программ «Мои новости» и «Моя звезда».
С 1995 года также работал со-продюсером еженедельной программы «Скандалы недели» и ведущим ток-шоу «Моя история».
Параллельно в 1995 году занял должность управляющим Службы производства программ телеканала «ТВ-6 Москва», в 1997 году стал генеральным директором Дирекции «ТВ-6 Москва» МНВК.
В том же году до 2000-го работал директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля.
Материал дополняется
