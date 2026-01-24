 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Стала известна вероятная причина смерти продюсера Олейникова

ТАСС: вероятной причиной смерти продюсера Олейникова стал оторвавшийся тромб
Александр Олейников
Александр Олейников (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Вероятной причиной смерти режиссера и продюсера Александра Олейникова, умершего сегодня ночью на 61-м году жизни, стал оторвавшийся тромб, сообщили ТАСС в окружении артиста.

«Это случилось ночью, дома. Вышел покурить и умер. Вероятно, тромб. Умер внезапно», — рассказал собеседник агентства.

Александр Олейников, ставший известным в 1990-х годах, работал на каналах ТВ-6, НТВ, «Россия» и «Первом канале».

Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве. Он получил образование во ВГИКе и Московском государственном институте культуры. На телевидении начал работать в 1985 году, снимая музыкальные клипы немецкого певца Дитера Болена.

В 1992 году он вел программу X телекомпании ВИD. С 1994 по 1996 год Олейников совместно с драматургом Виктором Мережко вел еженедельную программу «Мое кино», а также был ведущим программ «Мои новости» и «Моя звезда».

С 1995 года он работал сопродюсером еженедельного шоу «Скандалы недели» и ведущим ток-шоу «Моя история». В том же году Олейников занял должность управляющего службы производства программ «ТВ-6 Москва», а в 1997 году стал генеральным директором дирекции «ТВ-6 Москва» МНВК. До 2000 года он также руководил связями с общественностью Московского международного кинофестиваля.

