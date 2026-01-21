В Швеции в возрасте 87 лет умерла сестра короля принцесса Дезире

Принцесса Дезире (Фото: Karin Tarnblom / Global Look Press)

Сестра короля Швеции Карла XVI Густава принцесса Дезире, баронесса Сильфвершиёльд, умерла в возрасте 87 лет, сообщила пресс-служба королевского дворца.

Она умерла в своем доме в Коберге в Вестергётланд в окружении семьи.

«С большим сожалением я сегодня получил известие о том, что моя сестра, принцесса Дезире, скончалась. Многие теплые семейные воспоминания связаны с домом семьи Сильфвершиёльд в Вестергётланде — местом в Швеции, которое стало очень значимым для моей сестры. Вместе с моей семьей я направляю свои соболезнования детям принцессы Дезире и их семьям», — приводит пресс-служба слова короля.

Принцесса Дезире была вдовой барона Никласа Сильфвершиёльда (1934–2017) и жила в замке Коберг в Вестергётланде. У принцессы остались трое детей и их семьи.

В свзяи со смертью принцессы король распорядился приспустить флаги на дворцах Дроттнингхольм и Хага. Информация о похоронах будет опубликована позже.