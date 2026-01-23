 Перейти к основному контенту
Адвокат рассказала, что у Долиной нет долгов по коммунальным платежам

Лариса Долина заплатила долги за коммунальные платежи в Хамовниках
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Певица Лариса Долина выплатила все долги по коммунальным платежам в квартире в Хамовниках. Об этом, а также об отсутствии претензий к артистке РБК сообщила адвокат новой владелицы квартиры Светлана Свириденко.

«У нас претензий нет по коммунальным услугам», — рассказала РБК адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Четырьмя днями ранее новая хозяйка квартиры Полина Лурье получила ключи от квартиры. Все вещи Долиной оттуда вывезли заранее, осталась лишь мебель, которую певица должна была передать по описи.

В августе 2024 года певица Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые, представляясь сотрудниками спецслужб, убедили ее продать пятикомнатную квартиру в районе Хамовники в Москве. Квартиру приобрела Полина Лурье, заплатившая 112 млн руб. Певица, получив деньги, перевела их на счета, контролируемые злоумышленниками.

Адвокат Долиной ответила на сообщения о новом иске от Лурье
Общество
Лариса Долина

Осознав, что ее обманули, Долина обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной, так как она была совершена под влиянием обмана. Хамовнический районный суд Москвы в марте 2025 года удовлетворил иск, постановив вернуть квартиру певице. Однако покупательница, оставшаяся и без жилья, и без денег, подала апелляцию.

В декабре 2025 года Верховный суд отменил все предыдущие судебные решения по этому делу. Высшая инстанция оставила квартиру в собственности Лурье, а вопрос о выселении Долиной был передан на новое рассмотрение в Московский городской суд, который признал право собственности за Лурье.

Ксения Потрошилина, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Лариса Долина квартира Хамовники
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года
