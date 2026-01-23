Орбан заявил, что Украина попросила у ЕС $1,5 трлн

Лидеры стран ЕС получили от Украины документ с запросом финансовой поддержки на следующие десять лет, заявил Орбан. Там же сказано, что Киев должен вступить в Евросоюз в 2027 году

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Украина запросила $1,5 трлн от Евросоюза в течение следующих десяти лет, заявил на саммите ЕС в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передало MTI.

По его словам, европейские лидеры получили конфиденциальный документ, касающийся запроса Украиной финансовой поддержки. В тексте сказано, что Киев запросил $800 млрд, а также еще $700 млрд на военные нужды. Кроме того, в документе прописано, что Украина должна вступить в Евросоюз в 2027 году.

В разговоре с журналистами финансовые требования Украины Орбан сравнил с ударом ядерной бомбой в грудь.

«Это, безусловно, было как удар атомной бомбой в грудь. Мы до сих пор думали, что ЕС, возможно, попытается отступить, что-то смягчить или сократить, но нет. Как требование пришло из Украины, так его целиком и приняли», — сказал венгерский премьер.

Он добавил, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который поддержал бы присоединение Украины к ЕС.

14 января Еврокомиссия приняла соглашение по выделению Украине $90 млрд на 2026–2027 годы. Кредит из общего бюджета ЕС будет разделен на две неравные части: $60 млрд выделят на военную помощь, а $30 млрд — на поддержку украинского бюджета. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Киеву не придется возвращать заем до тех пор, пока Россия «не выплатит репарации».

Отмечалось, что при закупке вооружения на средства кредита Украина должна будет отдавать приоритет компаниям из ЕС. Если в Европе будет невозможно получить что-то в надлежащие сроки или купить, Киев вправе делать закупки за пределами Евросоюза.

Ранее Виктор Орбан сказал, что финансовая помощь Украине приведет Евросоюз к «экономическому краху». Политик заявлял, что ЕС требует от Будапешта отказаться от системы поддержки семей, пенсий и больниц ради денег для Киева.

Российские власти осуждают любую помощь Украине и предупреждают, что изъятие активов России для этих целей будет оспорено в судах, предупреждают в Кремле.