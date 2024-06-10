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Богомолов отверг слияние Театра Виктюка с Театром на Бронной

Константин Богомолов
Константин Богомолов (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Назначение режиссера Константина Богомолова, который возглавляет Театр на Бронной, художественным руководителем Театра Романа Виктюка не означает слияния этих коллективов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил сам Богомолов, отвечая на вопрос о планах на будущее.

По словам режиссера, это два «абсолютно разных пространства», которые не должны повторять друг друга.

«То, что этим пространством руководит та же команда, что и на Малой Бронной, — это для нас и вызов, и признание со стороны города наших успехов в менеджменте театра», — сказал Богомолов.

В своем телеграм-канале Богомолов написал, что Театр Романа Виктюка ждет обновление. Он пояснил, что не планирует «начинать все с нуля», но театр «не может игнорировать то, чем живет страна».

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Константин Богомолов

Режиссер признал, что ему придется руководить особенным, авторским театром, но надеется сделать его работу эффективнее.

«Думаю, что худшее, что можно было бы сделать в память о режиссере, — превращать рожденный им театр в музей, имитировать или мумифицировать его стиль», — подчеркнул Богомолов и уточнил, что сохранение верности стилю в искусстве является «знаком застоя».

«Театр ждет обновление. И этого не нужно пугаться. Этому надо радоваться», — предупредил режиссер.

В мае 2024 года Богомолова назначили худруком Театра на Бронной, эту должность он сохранил и при новом назначении — 7 июня 2024 года он возглавил Театр Романа Виктюка. До этого назначения худрука в Театре Романа Виктюка не было более двух лет.

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Театр на Малой Бронной худрук театр Константин Богомолов новости

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