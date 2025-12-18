 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Оружейная корпорация Rheinmetall продаст гражданские подразделения

Немецкий военный концерн Rheinmetall продает гражданские подразделения
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Florian Gaertner / Photothek Media Lab / Global Look Press
Фото: Florian Gaertner / Photothek Media Lab / Global Look Press

Немецкая оборонный концерн Rheinmetall планирует продать свои гражданские подразделения и сосредоточиться на оборонной промышленности, сообщило агентство DPA со ссылкой на заявление компании.

Пресс-служба заявила, что концерн ведет переговоры с потенциальными покупателями гражданских активов с апреля. К продаже готовится часть группы, которая занимается производством автомобильных комплектующих и оборудования для энергетической отрасли. Rheinmetall планирует заключить сделку в первом квартале 2026 года.

В ноябре акции Rheinmetall упали, после того как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов «работать» над мирным планом США по прекращению российско-украинского конфликта. Концерн потерял до 7% капитализации.

В июле Rheinmetall сообщил о планах построить завод по производству бронетехники. А сентябре получил на Украине землю под строительство завода.

На Украине Rheinmetall управляет центром для ремонта боевых машин и танков, а также имеет заказ на строительство еще нескольких предприятий. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что завод оборонного концерна на Украине, если его построят, станет законной целью для российских Вооруженных сил. Москва неоднократно осуждала военную помощь Киеву, которая только затягивает конфликт.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Анастасия Карева
боеприпасы активы Rheinmetall Украина

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Rheinmetall поставит Киеву системы Skyranger для борьбы с беспилотниками
Политика
Rheinmetall поставил Киеву первую новейшую БМП Lynx
Политика
Глава Rheinmetall призвал Европу создавать крупные оборонные концерны
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 14:09 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 14:09
Британия ввела санкции против «Татнефти» и «Русснефти» Политика, 14:23
Секс-блогера Сашу Казанцеву заочно приговорили к девяти годам колонии Политика, 14:23
Равиля Якубова назначили старшим тренером хоккейного «Динамо» Спорт, 14:20
Риелторы дали прогноз по ценам и спросу на жилье в Москве на 2026 год Недвижимость, 14:17
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии Общество, 14:14
Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии по активам Политика, 14:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Как трансформируется IT-ландшафт российского бизнеса Отрасли, 14:09
Сервис Drivee составил карту вежливости российских городов Компании, 14:00
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Барщевский объяснил решение уйти с должности полпреда правительства в КС
РАДИО
 Политика, 13:59
Как «Щелкунчик» стал новогодним хитом: непростая история балета Стиль, 13:58
Госдума разрешила строить гостиницы на виноградниках Вино, 13:52
Суд арестовал напавшего на школьников в Одинцово подростка Общество, 13:50