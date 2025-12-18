Фото: Florian Gaertner / Photothek Media Lab / Global Look Press

Немецкая оборонный концерн Rheinmetall планирует продать свои гражданские подразделения и сосредоточиться на оборонной промышленности, сообщило агентство DPA со ссылкой на заявление компании.

Пресс-служба заявила, что концерн ведет переговоры с потенциальными покупателями гражданских активов с апреля. К продаже готовится часть группы, которая занимается производством автомобильных комплектующих и оборудования для энергетической отрасли. Rheinmetall планирует заключить сделку в первом квартале 2026 года.

В ноябре акции Rheinmetall упали, после того как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов «работать» над мирным планом США по прекращению российско-украинского конфликта. Концерн потерял до 7% капитализации.

В июле Rheinmetall сообщил о планах построить завод по производству бронетехники. А сентябре получил на Украине землю под строительство завода.

На Украине Rheinmetall управляет центром для ремонта боевых машин и танков, а также имеет заказ на строительство еще нескольких предприятий. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что завод оборонного концерна на Украине, если его построят, станет законной целью для российских Вооруженных сил. Москва неоднократно осуждала военную помощь Киеву, которая только затягивает конфликт.