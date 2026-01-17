Синоптик рассказал, когда в Москве и области ослабнут морозы
Пик морозов в Москве и области ожидается в ночь на воскресенье, 18 января, после чего температура начнет заметно повышаться. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Минувшая ночь с 16 на 17 января в столице снова была относительно теплой для этого времени года. Самая низкая температура, зафиксированная на основной метеостанции ВДНХ, составила всего -8,4°С, что близко к климатической норме, отметил синоптик.
Более того, ВДНХ стала самой теплой точкой во всем столичном регионе. На других станциях в черте города похолодало до -8,5°С в центре и до -11,3°С в Бутово. При этом в Новой Москве, в Михайловском, было уже -20,5°С.
Подмосковье «окружило столицу» кольцом более сильных морозов, рассказал Леус. На севере, в Клину и Талдоме, температура опускалась до -17–18°С, на западе, в Можайске и Волоколамске, — до -20°С, на востоке, в Черустях, — чуть ниже -25°С. Самыми холодными стали южные районы области: в Серебряных Прудах зафиксировали -27,1°С, а в Зарайске — -27,2°С.
Причиной таких резких перепадов температуры — почти в 20 градусов Цельсия — остается мощная температурная инверсия, объяснил Леус. Из-за нее над центральными районами формируются плотные слоистые облака, которые не дают теплу уходить ночью, а также сказывается эффект городского «острова тепла».
По данным сервиса «Яндекс.Погода», температура в Москве 17 января составит -15°С. Осадков не будет. Ощущаться температура будет как -18–19°С. Влажность воздуха составит от 74 до 82%. Ветра не будет, а атмосферное давление днем, вечером и ночью составит 770 мм ртутного столба.
