 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

В МВД рассказали, как мошенники выманивают коды из сообщений

В МВД рассказали, что мошенники получают коды под предлогом записи в учреждения
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Одним из самых распространенных предлогов мошенников для получения кода является запись на прием в госорганизацию. Об этом сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с киберпреступностью МВД России.

Чаще всего мошенники звонят и под разными предлогами завлекают жертву. Они могут сообщать о необходимости перерасчета пенсии, об ошибках в тарифах ЖКХ или в налоговой декларации, после чего предлагают якобы срочно записаться на прием в госорган. Для подтверждения этой фиктивной записи они просят назвать код, пришедший в СМС на телефон жертвы.

Полиция предупредила о рассылке мошенниками писем от лица «Госуслуг»
Общество
Фото:Владимир Андреев / URA.ru / Global Look Press

В МВД напомнили, что для подтверждения настоящей записи на прием в государственные органы СМС-коды никогда не используются. Запись оформляется только через официальные сервисы или портал «Госуслуги», при этом от гражданина не потребуют передавать коды по телефону или в мессенджерах.

Специалисты обращают внимание, что сама просьба продиктовать код из СМС уже явный признак мошенничества, и при ее получении следует немедленно прекратить разговор.

Мошенники начали обманывать россиян под видом доставки подарков
Общество
Фото:Ahmad Hasaballah / Getty Images

Ведомство напоминает, что СМС-верификация — один из самых важных элементов цифровой безопасности, так как код подтверждает личность пользователя. Поэтому код — главная цель для злоумышленников на первом этапе атаки.

Ранее в МВД рассказали, что мошенники придумывают новые способы для получения доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги», начиная сложные атаки с выманивания кода авторизации. Они представляются сотрудниками популярных служб, используя отработанные фразы. Например, под видом службы доставки говорят: «Вам доставка, нужно подтвердить личность, чтобы передать посылку курьеру». От имени коммунальных служб могут предложить: «Меняем домофон, чтобы привязать ключи к номеру телефона, продиктуйте код».

Имитируя звонок из медицинской организации, аферисты говорят: «Вы записаны на прием, подтвердите кодом из СМС, что это вы». Также часто звучат фразы от имени «Почты России», образовательных учреждений, служб безопасности банков или правоохранительных органов. В МВД предупредили, что ни одна из перечисленных организаций не запрашивает коды — их нельзя сообщать никому. Дополнительным признаком мошенников может быть характерный южный акцент звонящего.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
мошенники Госуслуги МВД
Материалы по теме
Мишустин сообщил, когда вступят в силу новые меры против кибермошенников
Политика
В МВД рассказали о ключевых фразах мошенников
Общество
Правительство внесло в Думу новый пакет мер по борьбе с мошенниками
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
К тушению нефтебазы после удара БПЛА привлекли два пожарных поезда Политика, 12:37
На Украине сообщили, когда начнутся переговоры в Абу-Даби Политика, 12:35
Психиатр объяснил популярность жанра «тру-крайм»
РАДИО
 Общество, 12:34
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине Политика, 12:31
Российские войска заняли село в Харьковской области Политика, 12:29
В Красноярском крае найден таксист, отвозивший пропавшего подростка Общество, 12:28
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Рублев проиграл в третьем круге Australian Open Спорт, 12:21
Зеленский озвучил повестку на переговорах в Абу-Даби Политика, 12:17
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Генсека компартии Вьетнама То Лама переизбрали на второй срок Политика, 12:13
Прокуратура составила портрет московского преступника Общество, 12:09
Капризов принес «Миннесоте» победу в овертайме и побил клубный рекорд Спорт, 12:07