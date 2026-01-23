В МВД рассказали, как мошенники выманивают коды из сообщений

В МВД рассказали, что мошенники получают коды под предлогом записи в учреждения

Фото: Андрей Любимов / РБК

Одним из самых распространенных предлогов мошенников для получения кода является запись на прием в госорганизацию. Об этом сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с киберпреступностью МВД России.

Чаще всего мошенники звонят и под разными предлогами завлекают жертву. Они могут сообщать о необходимости перерасчета пенсии, об ошибках в тарифах ЖКХ или в налоговой декларации, после чего предлагают якобы срочно записаться на прием в госорган. Для подтверждения этой фиктивной записи они просят назвать код, пришедший в СМС на телефон жертвы.

В МВД напомнили, что для подтверждения настоящей записи на прием в государственные органы СМС-коды никогда не используются. Запись оформляется только через официальные сервисы или портал «Госуслуги», при этом от гражданина не потребуют передавать коды по телефону или в мессенджерах.

Специалисты обращают внимание, что сама просьба продиктовать код из СМС уже явный признак мошенничества, и при ее получении следует немедленно прекратить разговор.

Ведомство напоминает, что СМС-верификация — один из самых важных элементов цифровой безопасности, так как код подтверждает личность пользователя. Поэтому код — главная цель для злоумышленников на первом этапе атаки.

Ранее в МВД рассказали, что мошенники придумывают новые способы для получения доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги», начиная сложные атаки с выманивания кода авторизации. Они представляются сотрудниками популярных служб, используя отработанные фразы. Например, под видом службы доставки говорят: «Вам доставка, нужно подтвердить личность, чтобы передать посылку курьеру». От имени коммунальных служб могут предложить: «Меняем домофон, чтобы привязать ключи к номеру телефона, продиктуйте код».

Имитируя звонок из медицинской организации, аферисты говорят: «Вы записаны на прием, подтвердите кодом из СМС, что это вы». Также часто звучат фразы от имени «Почты России», образовательных учреждений, служб безопасности банков или правоохранительных органов. В МВД предупредили, что ни одна из перечисленных организаций не запрашивает коды — их нельзя сообщать никому. Дополнительным признаком мошенников может быть характерный южный акцент звонящего.