Полиция предупредила о рассылке мошенниками писем от лица «Госуслуг»

Фото: Владимир Андреев / URA.ru / Global Look Press

Россиянам начали массово приходить поддельные уведомления от имени портала «Госуслуги». Об этом сообщило управление по борьбе с киберпреступностью МВД России, опубликовав пример опасной рассылки.

В письмах мошенники утверждают, что не могут использовать текущий электронный адрес пользователя для отправки уведомлений, и просят срочно позвонить в «техподдержку» по указанному номеру телефона, чтобы обновить данные. В сообщении, которое имитирует официальный стиль, злоумышленники даже добавляют предупреждение «не сообщайте коды неизвестным», чтобы вызвать больше доверия. Они используют схожие с оригинальными логотипы и обращаются к пользователю по имени.

Как поясняют в киберполиции, вся эта имитация — часть мошеннической схемы, целью которой является заставить человека позвонить по фальшивому номеру. В ходе такого звонка злоумышленники могут под видом помощи выманить у гражданина конфиденциальные данные, включая коды подтверждения из SMS, что приведет к краже денег или доступа к учетной записи.

В МВД подчеркивают, что единственный официальный адрес электронной почты, с которого портал «Госуслуги» может направлять письма пользователям, — это no-reply@gosuslugi.ru. Любые другие адреса отправителя являются поддельными. Ведомство призывает граждан быть бдительными, не перезванивать по номерам из подозрительных писем и никому не сообщать пароли и коды доступа. При возникновении сомнений следует напрямую обращаться в официальную поддержку через сайт или приложение «Госуслуг».