В МВД рассказали о ключевых фразах мошенников

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники придумывают новые способы, чтобы получить доступ к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги». Сейчас большинство сложных атак начинается с выманивания кода авторизации под предлогом подтверждения личности. Для этого злоумышленники выдают себя за сотрудников популярных служб и используют определенные, хорошо отработанные фразы, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Например, представляясь сотрудниками маркетплейсов или служб доставки, мошенники могут сказать: «Вам доставка, посылка, нужно подтвердить вашу личность, чтобы мы могли передать ее курьеру». От имени коммунальных служб они часто произносят: «Мы меняем в вашем подъезде домофон, сколько вам нужно ключей? Отлично, теперь, чтобы привязать ключи к номеру телефона, продиктуйте код».

Имитируя звонок из медицинской организации, аферисты говорят: «Вы записаны на прием, но нужно подтвердить, что вы — это вы. Код пришлем по СМС». Под видом «Почты России» они предлагают: «Вам пришло заказное письмо, авторизуйтесь в нашем чат-боте, чтобы мы могли направить вам трек-номер». От имени образовательных учреждений звучит фраза: «Вы не прошли аттестацию и будете не допущены к экзамену, но можно пройти тест на нашем сайте». Также часто используются представления «мы из службы безопасности банка», «правоохранительных органов», «прокуратуры».

В МВД сообщили: если в телефонном разговоре звучит любая из этих фраз, общение нужно немедленно прекратить. Ни одна из перечисленных организаций не запрашивает коды из СМС — их никому и никогда нельзя сообщать. Дополнительным признаком мошенников может быть характерный южный акцент звонящего.