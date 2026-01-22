 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Сырский рассказал представителям НАТО, в чем «критично» нуждается Украина

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Сырский
Александр Сырский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в ходе заседания Совета Украина — НАТО сообщил, что приоритетом для Украины является укрепление воздушного щита. Об этом Сырский написал в своем телеграм-канале.

Заседание прошло в формате видеоконференции. В нем приняли участие начальники генштабов стран НАТО.

«Проинформировал коллег из стран НАТО о том, что наиболее критичной для Украины является необходимость укрепления воздушного щита», — написал главком ВСУ.

На заседании Сырский описал обстановку на фронте как «сложную». По его словам, в стране дефицит средств ПВО, из-за чего Украина не может защитить объекты критической инфраструктуры. Сырский также представил участникам заседания перечень вооружений, в которых нуждаются ВСУ.

Сырский рассказал генералу США о сложной для ВСУ ситуации на фронте
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Главком ВСУ поблагодарил союзников за поддержку страны и пригласил Военный комитет НАТО посетить Украину в 2026 году.

В середине декабря 2025 года украинский президент Владимир Зеленский сообщил о дефиците ракет для некоторых систем ПВО. На прошлой неделе Зеленский заявил, что украинская сторона получила ракеты для систем ПВО, которые военные не могли использовать из-за отсутствия боеприпасов.

Позднее украинский президент сообщил, что Украина изменит подход к использованию системы ПВО. Как уточнил министр обороны Михаил Федоров, в стране хотят создать «антидроновый купол», который бы уничтожал беспилотники на подлете.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Александр Сырский ВСУ Украина НАТО
Александр Сырский фото
Александр Сырский
военный, главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
