Сырский рассказал представителям НАТО, в чем «критично» нуждается Украина
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в ходе заседания Совета Украина — НАТО сообщил, что приоритетом для Украины является укрепление воздушного щита. Об этом Сырский написал в своем телеграм-канале.
Заседание прошло в формате видеоконференции. В нем приняли участие начальники генштабов стран НАТО.
«Проинформировал коллег из стран НАТО о том, что наиболее критичной для Украины является необходимость укрепления воздушного щита», — написал главком ВСУ.
На заседании Сырский описал обстановку на фронте как «сложную». По его словам, в стране дефицит средств ПВО, из-за чего Украина не может защитить объекты критической инфраструктуры. Сырский также представил участникам заседания перечень вооружений, в которых нуждаются ВСУ.
Главком ВСУ поблагодарил союзников за поддержку страны и пригласил Военный комитет НАТО посетить Украину в 2026 году.
В середине декабря 2025 года украинский президент Владимир Зеленский сообщил о дефиците ракет для некоторых систем ПВО. На прошлой неделе Зеленский заявил, что украинская сторона получила ракеты для систем ПВО, которые военные не могли использовать из-за отсутствия боеприпасов.
Позднее украинский президент сообщил, что Украина изменит подход к использованию системы ПВО. Как уточнил министр обороны Михаил Федоров, в стране хотят создать «антидроновый купол», который бы уничтожал беспилотники на подлете.
