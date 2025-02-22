Советника губернатора Ростовской области Гончарова отправили в СИЗО

Виктора Гончарова арестовали по делу о превышении полномочий, ему грозит до десяти лет лишения свободы. По словам его адвоката. советник ростовского губернатора не признал свою вину

Виктор Гончаров (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова на два месяца отправили в СИЗО по делу о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), передает местное издание «Город N» из зала Ленинского районного суда в Ростове-на-Дону. Эта статья предусматривает максимальное наказание десять лет лишения свободы с запретом на три года занимать определенные должности.

Гончарова задержали накануне. Он свою вину не признал, сообщал его адвокат. 17 февраля у советника прошли обыски по делу о превышении полномочий заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Он содействовал выделению субсидий в рамках программы сельскохозяйственного развития предприятиям, находящимся в «тяжелом финансовом состоянии» и впоследствии обанкротившимся, считает следствие. Ущерб для бюджета оценили в 155,2 млн руб. Рачаловского отправили под домашний арест.

РБК направил запрос в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону, обратился за комментарием к адвокату Роману Яньшину.

Советник губернатора родился в городе Константиновск в Ростовской области. Он находился в этой должности на общественных началах с сентября 2023 года по распоряжению экс-главы региона Василия Голубева. До этого был первым заместителем губератора (2017 — 2023), заместителем губернатора (2010 — 2014 и 2016 — 2017), а также гендиректором ОАО «Региональная корпорация развития» (2014 — 2016).

Источники «161.ru», что изначально Гончарову вменяли взяточничество и растрату имущества. Его дело связано с Рачаловским, утверждал собеседник портала.

Ранее Кушнарев, врио главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин, а также ряд областных министров покинули свои должности. Глава Минфина Ростовской области Лилия Федотова стала фигурантом уголовного дела о превышении полномочий и была отправлена в СИЗО.

Голубев ушел в отставку 4 ноября 2024 года. На его место был назначен бывший глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.