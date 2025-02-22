 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Советника губернатора Ростовской области Гончарова отправили в СИЗО

Виктора Гончарова арестовали по делу о превышении полномочий, ему грозит до десяти лет лишения свободы. По словам его адвоката. советник ростовского губернатора не признал свою вину
Виктор Гончаров
Виктор Гончаров (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова на два месяца отправили в СИЗО по делу о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), передает местное издание «Город N» из зала Ленинского районного суда в Ростове-на-Дону. Эта статья предусматривает максимальное наказание десять лет лишения свободы с запретом на три года занимать определенные должности.

Гончарова задержали накануне. Он свою вину не признал, сообщал его адвокат. 17 февраля у советника прошли обыски по делу о превышении полномочий заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Он содействовал выделению субсидий в рамках программы сельскохозяйственного развития предприятиям, находящимся в «тяжелом финансовом состоянии» и впоследствии обанкротившимся, считает следствие. Ущерб для бюджета оценили в 155,2 млн руб. Рачаловского отправили под домашний арест.

У бывшего донского атамана прошли обыски после задержания замов Слюсаря
Общество
Виктор Гончаров

РБК направил запрос в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону, обратился за комментарием к адвокату Роману Яньшину.

Советник губернатора родился в городе Константиновск в Ростовской области. Он находился в этой должности на общественных началах с сентября 2023 года по распоряжению экс-главы региона Василия Голубева. До этого был первым заместителем губератора (2017 — 2023), заместителем губернатора (2010 — 2014 и 2016 — 2017), а также гендиректором ОАО «Региональная корпорация развития» (2014 — 2016).

Замглавы Ростовской области отправили под домашний арест
Политика
Константин Рачаловский (справа)

Источники «161.ru», что изначально Гончарову вменяли взяточничество и растрату имущества. Его дело связано с Рачаловским, утверждал собеседник портала.

Ранее Кушнарев, врио главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин, а также ряд областных министров покинули свои должности. Глава Минфина Ростовской области Лилия Федотова стала фигурантом уголовного дела о превышении полномочий и была отправлена в СИЗО.

Голубев ушел в отставку 4 ноября 2024 года. На его место был назначен бывший глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения

В Китае нашли новый вид коронавируса

Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

В Калуге запустят производство нового российского автомобиля

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Виктория Хабарова
Россия Ростовская область суд уголовное дело арест превышение полномочий Василий Голубев Юрий Слюсарь новости
Материалы по теме
Замглавы Ростовской области отправили под домашний арест
Политика
В Ростовской области задержали замминистра из-за госконтракта на ₽60 млн
Общество
В Ростовской области задержали второго за две недели замгубернатора
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
В Иране заявили, когда состоится визит Лаврова в ТегеранПолитика, 16:09
В Раде назвали, кто подпишет договор о минералах между США и УкраинойПолитика, 16:00
Тарасова заявила, что Винер невозможно заменить в российской гимнастикеСпорт, 15:50
В Киеве сообщили о неготовности Зеленского к «проблемной» сделке с СШАПолитика, 15:34
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:31
Советника губернатора Ростовской области Гончарова отправили в СИЗОПолитика, 15:28
В Бразилии воронки в земле поглощают городок. ВидеоОбщество, 15:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Француженки завоевали золото в эстафете на чемпионате мира по биатлонуСпорт, 15:17
ХАМАС освободил еще троих израильских заложниковПолитика, 15:15
Форвард «Спартака» установил рекорд по длине результативной серии в ВХЛСпорт, 15:11
Симоньян заменит Кеосаяна на НТВТехнологии и медиа, 15:08
Россиян предупредили о мошенничестве с возвращением Visa и MastercardФинансы, 14:54
Кабаева поздравила преемницу Винер с назначением на пост тренера сборнойСпорт, 14:45
На Украине оценили риск отключения от StarlinkПолитика, 14:43