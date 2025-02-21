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Замглавы Ростовской области отправили под домашний арест

Замглавы Ростовской области Рачаловского отправили под домашний арест
Константин Рачаловский (справа)
Константин Рачаловский (справа) (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Суд в Ростове-на-Дону на два месяца отправил под домашний арест замглавы Ростовской области Константина Рачаловского, передает ТАСС.

«Суд постановил избрать Рачаловскому меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца», — сказал судья на заседании.

Заместитель губернатора также занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия региона.

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Константин Рачаловский

Правоохранительные органы задержали Рачаловского 17 февраля. В региональном ФСБ сообщили РБК, что чиновника подозревают в превышении должностных полномочий в ходе реализации госпрограммы развития сельского хозяйства.

По версии следствия, Рачаловский, «обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий и осознавая незаконность выделения средств господдержки, дал указание подчиненным сотрудникам оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов». Получатели субсидий обанкротились, бюджет понес ущерб на 155,2 млн руб.

Против чиновника возбудили уголовное дело по п. «е» ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности. Максимальное наказание по этому пункту составляет до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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Теги
Ростовская область домашний арест чиновники превышение должностных полномочий суд
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