Два заместителя министра транспорта задержаны в Краснодарском крае

В Краснодарском крае задержаны два чиновника

Алексей Переверзев (Фото: Соцсети)

Правоохранительные органы задержали двух заместителей министра транспорта Краснодарского края, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Собеседник агентства сообщил, что задержанных подозревают в хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов.

Имена чиновников не назвали. РБК обратился за комментарием в пресс-службу СК и администрацию региона.

Прошли обыски у министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Переверзева, сообщает 93.RU. По данным издания, поводом стало возбужденное в Сочи уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество в особо крупном размере).

«Уголовное дело возбудили в отношении четырех лиц: членов Союза дорожников Сафарбия Напсо (директор Дагомысского ДРСУ) и Андрея Московченко (вице-президент Союза), начальника отдела «Краснодар Автодор» Анатолия Насонова и бывшего сотрудника краевого Минтранса по фамилии Важнов», — говорится в сообщении.

Это не первое коррупционное дело на Кубани, связанное с дорожным строительством. Ранее стало известно, что Анатолий Вороновский (с сентября 2017 по сентябрь 2020 года — вице-губернатор Краснодарского края, с 2021 года — депутат Госдумы от «Единой России») в ноябре 2025 года стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

По версии следствия, в 2019–2020 годах, находясь в должности заместителя губернатора Кубани, Вороновский брал взятки в виде имущества и услуг от директора ГУП Краснодарского края «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление» Напсо. Общая стоимость услуг в обмен на покровительство превысила 25 млн руб. 2 декабря Вороновского лишили депутатского мандата.