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В Ростовской области задержали второго за две недели замгубернатора

В Ростовской области задержали замгубернатора Константина Рачаловского
Рачаловский занимал пост замгубернатора около полутора лет, совмещая его с постом министра сельского хозяйства и продовольствия
Константин Рачаловский
Константин Рачаловский (Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости)

В Ростовской области правоохранительные органы задержали заместителя губернатора Константина Рачаловского, передает ТАСС. Он также занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

В управлении ФСБ по Ростовской области сообщили РБК, что его подозревают в превышении должностных полномочий в ходе реализации государственной программы развития сельского хозяйства. По версии следствия, Рачаловский «обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий и осознавая незаконность выделения средств господдержки, дал указание подчиненным сотрудникам оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов». Получатели субсидий обанкротились и бюджет понес ущерб на 155,2 млн руб.

Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что правоохранители сегодня проводили обыски в доме бывшего вице-губернатора и председателя Совета директоров Региональной корпорации развития Виктора Гончарова. Обыски связаны с делом Рачаловского, добавил собеседник РБК.

Рачаловский начал карьеру как главный агроном совхоза «Октябрьский», позже стал директором акционерного общества «Октябрьское» в Аксайском районе. С 1996 года Рачаловский занимал должность заместителя главы администрации и начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Аксайского района. В 2009 году он стал первым заместителем главы администрации района. В мае 2014 года был назначен министром сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

В сентябре 2023 года Рачаловский был назначен заместителем губернатора Ростовской области — министром сельского хозяйства.

В Ростове задержали областного министра транспорта Кушнарева и его зама
Политика
Виталий Кушнарев
За последний месяц это второй задержанный вице-губернатор региона. 3 февраля была задержана заместитель губернатора Ростовской области — министр финансов Лилия Федотова, ее обвиняют в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в 2020-м Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно взяла для нужд региона кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых. Ущерб бюджету Ростовской области оценивается в 1,9 млрд руб.

В ноябре прошлого года в регионе задержали заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко. Кушнарев занимал должность заместителя губернатора — министра транспорта региона с июня 2024 года. Он уже возглавлял областной минтранс в 2014–2016 годах, затем, до 2021 года, был главой администрации Ростова-на-Дону. В 2021 году был избран в Госдуму, но в 2024 году сложил с себя полномочия и вернулся в региональное правительство. Против Виталия Кушнарева возбудили уголовное дело о взятке (по ст. 290 УК РФ) в размере 27 млн руб. До этого, во время обысков, у экс-замгубернатора изъяли пистолет «Кольт», после чего было возбуждено дело о незаконном хранении оружия.

В начале ноября в Ростовской области сменился губернатор. На место Василия Голубева, ушедшего в отставку 4 ноября, Владимир Путин назначил бывшего главу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря.

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