В портовом терминале на Кубани потушили пожар после атаки БПЛА
На территории портового терминала в поселке Волна в Краснодарском крае полностью потушен пожар, где вечером 21 января произошло возгорание в четырех резервуарах с нефтепродуктами в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб региона в телеграм-канале.
«Пожар на территории портового терминала в пос. Волна полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.
Вечером 21 января губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в упомянутом поселке. В результате удара погибли трое человек, еще восемь были госпитализированы с различными травмами средней степени тяжести.
К тушению пожара, возникшего на четырех резервуарах с нефтепродуктами, привлекли 208 человек и 51 единицу техники. Ночью оперштаб сообщил о ликвидации открытого горения одного из резервуаров и очага возгорания на другом.
