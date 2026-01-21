 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Число жертв атаки на портовые терминалы на Кубани возросло до трех

Сюжет
Военная операция на Украине

Количество погибших при атаке дронов на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края увеличилось до трех человек, сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

«В результате атаки на портовые терминалы в пос. Волна увеличилось до 3 человек, пострадавших — до 8», — говорится в сообщении.

Всех раненых госпитализировали с различными травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Краснодарский оперштаб сообщил о ходе разминирования упавшего у дома БПЛА
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Краснодарский край вторые сутки подвергается массированной атаке. Губернатор Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что целями беспилотников стали как гражданские объекты, так и инфраструктура. Вечером 21 январе дроны ударили по портовым терминалам, в результате чего на их территории начался пожар — загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Краснодарский край Вениамин Кондратьев атака дронов беспилотники погибшие
