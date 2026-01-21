Число жертв атаки на портовые терминалы на Кубани возросло до трех

Количество погибших при атаке дронов на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края увеличилось до трех человек, сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

«В результате атаки на портовые терминалы в пос. Волна увеличилось до 3 человек, пострадавших — до 8», — говорится в сообщении.

Всех раненых госпитализировали с различными травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

