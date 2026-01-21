Число жертв атаки на портовые терминалы на Кубани возросло до трех
Количество погибших при атаке дронов на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края увеличилось до трех человек, сообщает пресс-служба регионального оперштаба.
«В результате атаки на портовые терминалы в пос. Волна увеличилось до 3 человек, пострадавших — до 8», — говорится в сообщении.
Всех раненых госпитализировали с различными травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
Краснодарский край вторые сутки подвергается массированной атаке. Губернатор Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что целями беспилотников стали как гражданские объекты, так и инфраструктура. Вечером 21 январе дроны ударили по портовым терминалам, в результате чего на их территории начался пожар — загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии
Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд
«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов
Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным
Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине