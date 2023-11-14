Осужденный за организацию убийства Политковской получил помилование

Адвокат осужденного за организацию убийства Анны Политковской сообщил РБК, что Сергей Хаджикурбанов получил помилование после участия в военной операции и заключил контракт с Минобороны

Сергей Хаджикурбанов (Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости)

Бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, который был осужден за организацию убийства журналистки Анны Политковской, участвовал в военной операции на Украине и получил помилование, сообщил РБК адвокат Алексей Михальчик.

«По первому контракту Хаджикурбанов участвовал в СВО в качестве заключенного, дальше был помилован и теперь участвует в СВО как вольнонаемный военный, заключив контракт с Минобороны. Он работал в спецназе в 90-е годы, у него есть опыт, вероятно, поэтому ему сразу предложили командную должность. Я считаю, что в каком-то смысле справедливость восторжествовала, так как считаю, что он не причастен к убийству Анны Политковской», — сообщил РБК адвокат.

Первым об освобождении Хаджикурбанова сообщила Baza.

Журналистку «Новой газеты» Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года в подъезде дома в Москве. Заказчик преступления не найден, организатором следователи считают Лом-Али Гайтукаева. В 2014 году его приговорили к пожизненному заключению, в 2017-м он умер в колонии. Помимо Гайтукаева в организации и исполнении убийства Политковской виновными признаны его племянники Джабраил, Ибрагим и Рустам Махмудовы, экс-сотрудник УБОП Хаджикурбанов и бывший сотрудник столичного ГУВД, подполковник милиции Дмитрий Павлюченков. Хаджикурбанова приговорили в 2014 году к 20 годам лишения свободы (хотя ранее, в 2009-м, суд присяжных признал его невиновным). Президент России Владимир Путин в 2019 году говорил, что сделал все для раскрытия убийства Политковской, однако заказчик преступления следствию до сих пор неизвестен.

Ранее в ноябре стало известно о помиловании бойца ЧВК «Вагнер» Владислава Канюса, приговоренного ранее к 17 годам колонии строгого режима за жестокое убийство 23-летней студентки Веры Пехтелевой.

В июне этого года родители девушки рассказали NGS42.RU, что Канюс мог вступить в ЧВК «Вагнер» и отправиться в зону спецоперации в апреле 2023 года.

«Осужденные, в том числе и по тяжким статьям, искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами», — прокомментировал помилование пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.