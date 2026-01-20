Жена пловца Свечникова отправилась на опознание найденного в Босфоре тела

Фото: Levent Kulu / Getty Images

Жена российского пловца Николая Свечникова подтвердила РБК, что отправляется на опознание обнаруженного в проливе Босфор тела, которое может принадлежать ее супругу. Он пропал почти пять месяцев назад во время межконтинентального заплыва

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство России в Стамбуле, для установления личности потребуется ДНК-экспертиза.

РБК направил запрос в Генконсульство России в Стамбуле.

Кандидат в мастера спорта Николай Свечников исчез 24 августа во время заплыва через Босфор, организованного Олимпийским комитетом Турции. В соревновании участвовали около 3 тыс. человек. Поиски вели береговая охрана, волонтеры и авиация, однако следов пловца найдено не было

Сегодня, 20 января, на берегу Босфора было обнаружено тело, которое может принадлежать Свечникову. Его нашла морская полиция. Вскоре источник рассказал «РИА Новости», что труп обнаружили недалеко от точки финиша заплыва.