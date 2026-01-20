 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Жена пловца Свечникова отправилась на опознание найденного в Босфоре тела

Фото: Levent Kulu / Getty Images
Фото: Levent Kulu / Getty Images

Жена российского пловца Николая Свечникова подтвердила РБК, что отправляется на опознание обнаруженного в проливе Босфор тела, которое может принадлежать ее супругу. Он пропал почти пять месяцев назад во время межконтинентального заплыва

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство России в Стамбуле, для установления личности потребуется ДНК-экспертиза.

РБК направил запрос в Генконсульство России в Стамбуле.

Мать пропавшего в августе пловца Свечникова заявила, что «ждет его домой»
Общество
Николай Свечников

Кандидат в мастера спорта Николай Свечников исчез 24 августа во время заплыва через Босфор, организованного Олимпийским комитетом Турции. В соревновании участвовали около 3 тыс. человек. Поиски вели береговая охрана, волонтеры и авиация, однако следов пловца найдено не было.

Сегодня, 20 января, на берегу Босфора было обнаружено тело, которое может принадлежать Свечникову. Его нашла морская полиция. Вскоре источник рассказал «РИА Новости», что труп обнаружили недалеко от точки финиша заплыва.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Теги
Полина Дуганова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Турция Босфор плавание тело опознание
