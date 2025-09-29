 Перейти к основному контенту
Налоги для юридических лиц⁠,
0

Силуанов объяснил снижение порога доходов для уплаты бизнесом НДС

Силуанов: порог для уплаты бизнесом НДС снизят для пресечения незаконных схем
Сюжет
Налоги для юридических лиц в 2025 году
Порог доходов для уплаты бизнесом НДС снизят с 60 до 10 млн руб. для пресечения незаконных схем по минимизации налогов и дроблению компаний, а не для сбора дополнительных средств, пояснил Силуанов
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Снижение порога доходов для уплаты бизнесом НДС с 60 до 10 млн руб. необходимо для пресечения незаконных схем. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Мера принимается для пресечения незаконных схем минимизации налогов и дробления бизнеса, а не для сбора дополнительных средств. Цель данной меры — борьба с дроблением бизнеса, соответственно, с уходом от уплаты налогов», — подчеркнул министр.

По его словам, эксперты уже подсчитали, что у компаний с оборотом в 10 млн руб. и ниже теряется экономический смысл дробить бизнес.

В сентябре российское правительство одобрило бюджет на 2025 год. Ключевыми изменениями стали рост ставки НДС с 20 до 22% и снижение порога для его уплаты до 10 млн руб. годового оборота.

Последнее было сделано во исполнение июньского поручения президента: он распорядился до 1 декабря проработать корректировку параметров упрощенной системы налогообложения (УСН) для организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере торговли, в том числе снизить размер дохода, по достижении которого они признаются плательщиками НДС, и предусмотреть поэтапный отказ от применения ими УСН.

ЦБ оценил влияние предложенного Минфином повышения НДС на инфляцию
Экономика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

С 2025 года в рамках налоговой реформы организации и ИП на УСН были признаны плательщиками НДС. Однако бизнес, доходы которого не превышают 60 млн руб. в год, автоматически освобождают от уплаты налога. Компании и предприниматели на УСН с доходами от 60 млн до 450 млн руб. могут применять пониженные ставки НДС: 5% — при доходах от 60 млн до 250 млн руб. и 7% — от 250 млн до 450 млн руб.

Онлайн-ретейлеры увидели в одобренных правительством нововведениях риски и попросили власти не снижать порог начисления НДС по «упрощенке». Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК; в нее входят владельцы пунктов выдачи заказов, поставщики маркетплейсов, небольшие онлайн-магазины и частные службы доставки и фулфилмента) попросила отложить меру из-за опасений, что она вызовет падение продаж, уход части игроков с рынка и рост конечных цен. Эксперты предупредили о возможном росте налоговой нагрузки на предприятия.

