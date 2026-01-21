Путин после жалобы пекарни «Машенька» обратился к министрам

Путин поручил правительству защитить интересы малого бизнеса на фоне снижения порога выручки для НДС в 2026 году. Обращение он связал с жалобой пекаря из Подмосковья, предупредившего о закрытиях

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин на совещании обратился к правительству с просьбой представить позицию по защите интересов предпринимателей на фоне вступивших в силу налоговых изменений для малого бизнеса. Слова главы государства передает пресс-служба Кремля.

Путин связал свое требование с обращением подмосковной пекарни «Машенька» во время прямой линии с президентом в декабре. Ее владелец говорил, что налоговые новации усложнят работу малого бизнеса, который совмещает производство и торговлю собственной продукцией.

Во время включения бизнесмен рассказал, что раньше работал по удобной патентной системе, но после изменений ему пришлось нанимать бухгалтера, и это усложнило работу. Владелец пекарни предложил тогда компромисс — немного поднять стоимость патента, чтобы сохранить простоту системы для малого бизнеса.

«В данный момент ситуация непростая, мы смотрим в будущее, честно говоря, без оптимизма. Многие закроются или уйдут в тень», — предупредил он.

В ответ Путин поинтересовался продукцией пекарни и добавил, что бизнес не должен страдать от смены системы налогообложения. На следующий день глава государства получил корзину выпечки в подарок.

«Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее. Рассчитываю услышать позицию правительства, как предлагается защитить интересы производственного бизнеса, дополнительно поддержать эти предприятия», — обратился к министрам Путин на совещании 21 января.

В 2026 году малый и средний бизнес в России постепенно начнет переход к сниженному пороговому уровню годовой выручки для уплаты НДС. В 2026-м он сократится до 20 млн руб. — в три раза по сравнению с прошлым годом. С 2027-го налог будет уплачиваться при доходах 15 млн руб., а с 2028-го — 10 млн руб. Для тех, кто впервые станет плательщиком НДС в 2026-м, предусмотрен мораторий на штрафы за первичные нарушения.

Снижение порога доходов для уплаты бизнесом НДС с 60 млн до 10 млн руб. глава Минфина Антон Силуанов объяснял стремлением пресечь незаконные схемы минимизации налогов и дробления бизнеса.