 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Путин после жалобы пекарни «Машенька» обратился к министрам

Путин поручил правительству защитить интересы малого бизнеса на фоне снижения порога выручки для НДС в 2026 году. Обращение он связал с жалобой пекаря из Подмосковья, предупредившего о закрытиях
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин на совещании обратился к правительству с просьбой представить позицию по защите интересов предпринимателей на фоне вступивших в силу налоговых изменений для малого бизнеса. Слова главы государства передает пресс-служба Кремля.

Путин связал свое требование с обращением подмосковной пекарни «Машенька» во время прямой линии с президентом в декабре. Ее владелец говорил, что налоговые новации усложнят работу малого бизнеса, который совмещает производство и торговлю собственной продукцией.

Во время включения бизнесмен рассказал, что раньше работал по удобной патентной системе, но после изменений ему пришлось нанимать бухгалтера, и это усложнило работу. Владелец пекарни предложил тогда компромисс — немного поднять стоимость патента, чтобы сохранить простоту системы для малого бизнеса.

«В данный момент ситуация непростая, мы смотрим в будущее, честно говоря, без оптимизма. Многие закроются или уйдут в тень», — предупредил он.

В ответ Путин поинтересовался продукцией пекарни и добавил, что бизнес не должен страдать от смены системы налогообложения. На следующий день глава государства получил корзину выпечки в подарок.

«Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее. Рассчитываю услышать позицию правительства, как предлагается защитить интересы производственного бизнеса, дополнительно поддержать эти предприятия», — обратился к министрам Путин на совещании 21 января.

Гуцан обещал проработать меры поддержки малого бизнеса после атак ВСУ
Политика
Александр Гуцан

В 2026 году малый и средний бизнес в России постепенно начнет переход к сниженному пороговому уровню годовой выручки для уплаты НДС. В 2026-м он сократится до 20 млн руб. — в три раза по сравнению с прошлым годом. С 2027-го налог будет уплачиваться при доходах 15 млн руб., а с 2028-го — 10 млн руб. Для тех, кто впервые станет плательщиком НДС в 2026-м, предусмотрен мораторий на штрафы за первичные нарушения.

Снижение порога доходов для уплаты бизнесом НДС с 60 млн до 10 млн руб. глава Минфина Антон Силуанов объяснял стремлением пресечь незаконные схемы минимизации налогов и дробления бизнеса.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Путин малый бизнес Прямая линия с Владимиром Путиным правительство
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Комплаенс: что это, принципы и инструменты защиты бизнеса
База знаний
Кулеба призвал украинцев помочь бизнесу, посетив кафе или ресторан
Политика
Российский бизнес пожаловался на проблемы в Иране
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 17:41
Сенатор Шейкин заявил о введении мер против Telegram Политика, 20:33
«США — двигатель планеты». Главное из выступления Трампа в Давосе Политика, 20:27
Сервисы мониторинга глюкозы включат в «белые списки» интернета Общество, 20:08
Казус «Машеньки»: как власти предложили донастроить льготы бизнесуПодписка на РБК, 20:07
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Минтранс предложил закрепить в законе понятие «удаленный водитель» Общество, 19:38
«Манчестер Сити» вернет болельщикам деньги за гостевой матч в Норвегии Спорт, 19:38
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Экс-мэра Одессы освободили из-под домашнего ареста Политика, 19:31
Путин после жалобы пекарни «Машенька» обратился к министрам Бизнес, 19:27
Аэропорты Краснодара, Геленджика и Сочи закрыли для полетов Политика, 19:25
В завалах на месте удара дрона в Адыгее нашли фрагменты тела погибшего Политика, 19:23
«На три с плюсом»: инвестиции в недвижимость едва ли превысят ₽1 трлн Недвижимость, 19:23
В Федерации рестораторов заявили о росте числа кафе и ресторанов в Москве Общество, 19:14
Berkshire Hathaway задумалась о продаже доли в Kraft Heinz на $7,7 млрд Инвестиции, 19:11