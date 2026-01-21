 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Путин поручил Минстрою помочь Камчатке с уборкой снега

Фото: Ульяна Памшева / ТАСС
Фото: Ульяна Памшева / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства оперативно отреагировать на предложения губернатора Камчатского края по уборке снега в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Ирек Энварович (министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. — РБК), прошу вас оперативно проработать просьбу и предложения губернатора по уборке снега и принять решение как можно быстрее», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

На совещании Солодов высказал просьбу проработать возможность вывоза чистого снега без реагентов в упрощенном порядке на рельеф и прибрежную полосу, а не только на специализированные полигоны.

Кроме того, глава государства потребовал в кратчайшие сроки восстановить подачу электричества и тепла в населенные пункты, где были зафиксированы аварийные отключения.

Несколько циклонов подряд принесли на Камчатку обильные снегопады. Высота снежного покрова в Петропавловске-Камчатском составила от 51 до 133&nbsp;см, а в соседнем селе Сосновка&nbsp;&mdash; 163&nbsp;см, сообщил&nbsp;ведущий специалист центра погоды &laquo;Фобос&raquo; Михаил Леус.&nbsp;

В январе на Камчатке произошли самые сильные снегопады за последние 30 лет. Так, в Петропавловске-Камчатском высота покрова достигает 1,3 м. Глава края Владимир Солодов назвал ситуацию критической и запросил помощи у правительства России. Он отметил, что Камчатке не хватает специализированной высокопроходимой техники.

По поручению правительства МЧС перебросит авиацией дополнительную снегоуборочную технику с Сахалина на Камчатку.

Общество

Антонина Сергеева
Владимир Путин Камчатка снег Владимир Солодов уборка снега
