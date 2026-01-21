Путин поручил Минстрою помочь Камчатке с уборкой снега
Президент России Владимир Путин поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства оперативно отреагировать на предложения губернатора Камчатского края по уборке снега в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Ирек Энварович (министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. — РБК), прошу вас оперативно проработать просьбу и предложения губернатора по уборке снега и принять решение как можно быстрее», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
На совещании Солодов высказал просьбу проработать возможность вывоза чистого снега без реагентов в упрощенном порядке на рельеф и прибрежную полосу, а не только на специализированные полигоны.
Кроме того, глава государства потребовал в кратчайшие сроки восстановить подачу электричества и тепла в населенные пункты, где были зафиксированы аварийные отключения.
В январе на Камчатке произошли самые сильные снегопады за последние 30 лет. Так, в Петропавловске-Камчатском высота покрова достигает 1,3 м. Глава края Владимир Солодов назвал ситуацию критической и запросил помощи у правительства России. Он отметил, что Камчатке не хватает специализированной высокопроходимой техники.
По поручению правительства МЧС перебросит авиацией дополнительную снегоуборочную технику с Сахалина на Камчатку.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии
Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд
«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов
Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным
Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине