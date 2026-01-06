США заявили, что мирное соглашение по Украине уже «на пороге»

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер анонсировал несколько соглашений, одно из которых касается «коалиции желающих». В Париже 6 января проходит встреча стран — участниц этой коалиции

Мэттью Уитакер (Фото: Marta Fiorin / Reuters)

Соглашение о завершении вооруженного конфликта России и Украины, возможно, «уже на пороге», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.

«Чего нам следует ожидать, так это окончательного согласования нескольких соглашений. Первое — это «коалиция желающих», в которую входят около 50 стран-союзниц, многие из которых входят в НАТО, которые собираются согласиться на определенные рамки безопасности для Украины», — сказал дипломат.

Уитакер прокомментировал и захват США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он назвал операцию частью стратегии сдерживания и счел, что произошедшее посылает сигнал всем противникам США, которые должны обеспокоиться. «Это демонстрирует: когда президент США говорит о проведении красной черты, мы готовы обеспечить это своей мощью», — резюмировал он.

Во вторник, 6 января, проходит встреча «коалиции желающих» в Париже, на нее прибыли специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, бизнесмен Джаред Кушнер. На саммите будут, как писала «Европейская правда», обсуждаться вопросы прекращения огня и мониторинг его соблюдения, продолжения поддержки Вооруженных сил Украины, формата размещения многонациональных сил на территории Украины.

Кроме того, Bloomberg указал, что европейские партнеры Украины потребуют участия России в переговорах по гарантиям безопасности для Украины после завершения дискуссии по этой теме с США.