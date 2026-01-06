 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
США заявили, что мирное соглашение по Украине уже «на пороге»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Посол США при НАТО Мэттью Уитакер анонсировал несколько соглашений, одно из которых касается «коалиции желающих». В Париже 6 января проходит встреча стран — участниц этой коалиции
Мэттью Уитакер
Мэттью Уитакер (Фото: Marta Fiorin / Reuters)

Соглашение о завершении вооруженного конфликта России и Украины, возможно, «уже на пороге», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.

«Чего нам следует ожидать, так это окончательного согласования нескольких соглашений. Первое — это «коалиция желающих», в которую входят около 50 стран-союзниц, многие из которых входят в НАТО, которые собираются согласиться на определенные рамки безопасности для Украины», — сказал дипломат.

Reuters раскрыл, какие гарантии пообещают Украине в «коалиции желающих»
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Уитакер прокомментировал и захват США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он назвал операцию частью стратегии сдерживания и счел, что произошедшее посылает сигнал всем противникам США, которые должны обеспокоиться. «Это демонстрирует: когда президент США говорит о проведении красной черты, мы готовы обеспечить это своей мощью», — резюмировал он.

Во вторник, 6 января, проходит встреча «коалиции желающих» в Париже, на нее прибыли специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, бизнесмен Джаред Кушнер. На саммите будут, как писала «Европейская правда», обсуждаться вопросы прекращения огня и мониторинг его соблюдения, продолжения поддержки Вооруженных сил Украины, формата размещения многонациональных сил на территории Украины.

Кроме того, Bloomberg указал, что европейские партнеры Украины потребуют участия России в переговорах по гарантиям безопасности для Украины после завершения дискуссии по этой теме с США.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Илья Трапезников
Украина Мэттью Уитакер США НАТО
