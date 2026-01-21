 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп словами «черт возьми» отметил солнцезащитные очки Макрона в Давосе

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Президент США Дональд Трамп наблюдал за выступлением президента Франции Эмманюэля Макрона на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который появился в солнцезащитных очках из-за проблем с глазом. Во время своего выступления американский лидер спросил: «Что, черт возьми, произошло?» РБК ведет трансляцию.

«Вчера я наблюдал за ним в этих красивых солнечных очках. Что, черт возьми, произошло? Но я наблюдал за тем, как он проявлял жесткость», — сказал президент США.

Макрон увидел наступление мира без правил
Политика
Эмманюэль Макрон

Ранее Макрон объяснил, что ему придется в течение некоторого времени носить солнцезащитные очки из-за «небольших проблем». Однако какие именно проблемы, президент Франции не уточнил. В Елисейском дворце объяснили, что у президента Франции произошел разрыв небольшого кровеносного сосуда.

На форум в Давосе Макрон также приехал в солнцезащитных очках. Во время своего выступления он предупредил о переходе в мир без правил, «где закон уже не тот, который мы знаем». Также французский президент говорил об американской «конкуренции», которая стремится «ослабить и подчинить Европу», и «беспрецедентной точке нестабильности».

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Дональд Трамп Эмманюэль Макрон Давос Всемирный экономический форум
