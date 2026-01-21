Песков ответил на заявление Трампа о секретном оружии США

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

У России есть соответствующие службы, которые собирают и анализируют информацию и они дадут разъяснение слов президента США Дональда Трампа о том, что Штаты обладают оружием, о котором никто не знает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Трамп, отвечая на вопрос о применении СЩА гиперзвукового оружия при захвате Николаса Мадуро в Венесуэле, сказал, что у Штатов есть оружие, о котором «никто не знает».

«Наверное, лучше об этом не говорить, но у нас есть потрясающее оружие», — отметил американский лидер.

«Они [российские специальные службы] выполняют свою работу. В данном случае, наверное, предстоит услышать нам разъяснение относительно того, что имеет в виду президент США», — прокомментировал Песков.

10 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на своей странице в X распространила интервью с человеком, назвавшимся охранником Мадуро. Он утверждал, что стал свидетелем похищения президента американскими солдатами, которые использовали необычное оружие. По его словам, его выстрелы были похожи на мощную звуковую волну.

