 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Захват Мадуро⁠,
0

Песков ответил на заявление Трампа о секретном оружии США

Сюжет
Захват Мадуро
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

У России есть соответствующие службы, которые собирают и анализируют информацию и они дадут разъяснение слов президента США Дональда Трампа о том, что Штаты обладают оружием, о котором никто не знает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Трамп, отвечая на вопрос о применении СЩА гиперзвукового оружия при захвате Николаса Мадуро в Венесуэле, сказал, что у Штатов есть оружие, о котором «никто не знает».

«Наверное, лучше об этом не говорить, но у нас есть потрясающее оружие», — отметил американский лидер.

«Они [российские специальные службы] выполняют свою работу. В данном случае, наверное, предстоит услышать нам разъяснение относительно того, что имеет в виду президент США», — прокомментировал Песков.

10 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на своей странице в X распространила интервью с человеком, назвавшимся охранником Мадуро. Он утверждал, что стал свидетелем похищения президента американскими солдатами, которые использовали необычное оружие. По его словам, его выстрелы были похожи на мощную звуковую волну.

Материал дополняется

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Персоны
Егор Алимов, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
После обрушения крыши ТЦ в Новосибирске возбудили уголовное дело Общество, 14:18
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине Политика, 14:18
В МЧС сообщили, что под обломками здания в Новосибирске могут быть люди Общество, 14:12
«Рубин» сообщил об уходе Карадениза с поста главного тренера дубля Спорт, 14:12
Военные США опубликовали видеозапись захвата седьмого танкера Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Биржевые цены на газ в США за два дня взлетели почти на 60% Инвестиции, 14:09
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Бекхэм фразой «детям позволено ошибаться» отреагировал на пост сына Спорт, 14:09
Обрушение торгового центра в Новосибирске. Видео Общество, 14:09
Канадские военные смоделировали ответ на потенциальное вторжение США Политика, 14:07
В Новосибирске из-под завалов обрушившегося ТЦ спасли женщину Общество, 14:02
Песков рассказал, что Уиткофф встретится с Путиным Политика, 14:02
Фонд благосостояния Катара с активами на $580 млрд разделят на части Инвестиции, 14:00
Как реформа градостроительной политики Москвы повлияет на рынок Компании, 14:00