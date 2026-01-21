 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Трамп прилетел в Швейцарию для выступления на форуме в Давосе

Самолет Трампа приземлился в аэропорту в Цюрихе в Швейцарии
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп прилетел в Швейцарию для выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает The Washington Post.

Самолет американского лидера приземлился в аэропорту в Цюрихе в 12:45 (14:45 мск) по местному времени. После этого Трамп поедет в Давос, где выступит с речью на форуме.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Трамп прилетит в Давос с опозданием на три часа. Задержка рейса была связана с пересадкой американского президента на запасной борт, потому что в его самолете обнаружили проблемы с электропроводкой.

Трамп описал поездку в Давос словами «понятия не имею, что произойдет»
Политика
Дональд Трамп

Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января, главной темой заявлен «Дух диалога». В мероприятии принимают участие более 60 лидеров стран и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.

В состав американской делегации вошли госсекретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Латник, торговый представитель Джеймисон Грир, спецпосланник Стивен Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и члены конгресса.

Россию официально на мероприятие не пригласили. Однако спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев прилетел в Давос и на полях форума встретился с американской делегацией.

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Анастасия Карева
Дональд Трамп Давос Швейцария форум
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
