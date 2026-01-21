Бессент: Трамп прилетит в Давос с опозданием на три часа

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп прилетит в Давос с опозданием на три часа. Об этом сообщил американский министр финансов Скотт Бессент на пресс-конференции в Давосе. Трансляцию его выступления вело агентство Associated Press.

«Я думаю, что президент Трамп опоздает примерно на три часа. Я не видел его обновленного рабочего графика», — сказал глава финансового ведомства. В Швейцарию он вылетел на запасном борту после того, как в его самолете обнаружили проблемы с электропроводкой.

Изначально Трамп направился в Швейцарию на Air Force One, однако самолету пришлось совершить вынужденную посадку на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде. Решение о посадке приняли из соображений безопасности.

Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января, главной темой заявлен «Дух диалога». В мероприятии принимают участие более 60 лидеров стран и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 представителей бизнеса. В американскую делегацию входят госсекретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Латник, торговый представитель Джеймисон Грир, спецпосланник Стивен Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и члены конгресса.

Перед тем как вылететь в Давос, Трамп заявил, что не имеет понятия о том, что произойдет на самом форуме. Он ожидает, что поездка будет интересной.