В МЧС ответили на сообщения, что ехали час тушить пожар в Адыгее
В главном управлении МЧС России по Республике Адыгея РБК рассказали, сколько времени потребовалось пожарным, чтобы добраться на место возгорания в ауле Новая Адыгея. В населенном пункте горели жилые дома и автомобильная парковка после атаки беспилотника.
«Сообщение о возгорании на парковке в ауле Новая Адыгея поступило в пожарно-спасательную службу в 22 часа 45 минут. (…) Первые подразделения прибыли в 23 часа 05 минут», — рассказали в пресс-службе МЧС Адыгеи.
В МЧС пояснили, что время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 минут.
«Никаких временных нарушений не было», — добавили в ведомстве.
21 января портал 93.ru со ссылкой на очевидцев сообщил, что пожарные расчеты не ехали на место в течение часа.
В ночь с 20 на 21 января Адыгею атаковал беспилотник, пострадали 13 человек, об этом сообщил глава региона Марат Кумпилов. Также повреждены 12 многоквартирных домов и парковка.
