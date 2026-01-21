В МЧС ответили на сообщения, что ехали час тушить пожар в Адыгее

Фото: Reuters

В главном управлении МЧС России по Республике Адыгея РБК рассказали, сколько времени потребовалось пожарным, чтобы добраться на место возгорания в ауле Новая Адыгея. В населенном пункте горели жилые дома и автомобильная парковка после атаки беспилотника.

«Сообщение о возгорании на парковке в ауле Новая Адыгея поступило в пожарно-спасательную службу в 22 часа 45 минут. (…) Первые подразделения прибыли в 23 часа 05 минут», — рассказали в пресс-службе МЧС Адыгеи.

В МЧС пояснили, что время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 минут.

«Никаких временных нарушений не было», — добавили в ведомстве.

21 января портал 93.ru со ссылкой на очевидцев сообщил, что пожарные расчеты не ехали на место в течение часа.

В ночь с 20 на 21 января Адыгею атаковал беспилотник, пострадали 13 человек, об этом сообщил глава региона Марат Кумпилов. Также повреждены 12 многоквартирных домов и парковка.