Военная операция на Украине⁠,
В Адыгее при атаке БПЛА повреждены 12 многоквартирных домов

Военная операция на Украине

В результате ночной атаки дронов в Адыгее повреждения получили 12 многоквартирных домов, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

«По предварительной информации, повреждены фасады и остекление нескольких домов ЖК «Виноград-2», — уточнил губернатор.

Пострадали 13 человек, девять из которых госпитализировали. Двое находятся в реанимации. Погибших нет. Остальных жителей комплекса эвакуировали в пункт временного размещения.

Адыгея и Краснодарский край подверглись массированной атаке беспилотников вечером 20 января и в ночь на 21 января. Пострадали жители, были повреждены дома и автомобили.

Ксения Потрошилина
Адыгея БПЛА атака дронов беспилотники Мурат Кумпилов
