В Адыгее при атаке БПЛА повреждены 12 многоквартирных домов
В результате ночной атаки дронов в Адыгее повреждения получили 12 многоквартирных домов, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
«По предварительной информации, повреждены фасады и остекление нескольких домов ЖК «Виноград-2», — уточнил губернатор.
Пострадали 13 человек, девять из которых госпитализировали. Двое находятся в реанимации. Погибших нет. Остальных жителей комплекса эвакуировали в пункт временного размещения.
Адыгея и Краснодарский край подверглись массированной атаке беспилотников вечером 20 января и в ночь на 21 января. Пострадали жители, были повреждены дома и автомобили.
