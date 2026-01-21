 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело о продаже квартиры Долиной⁠,
0

Концерт Долиной в московском Доме музыки отменили

В московском Доме музыки отменили концерт Ларисы Долиной «Юбилей на бис»
Сюжет
Дело о продаже квартиры Долиной
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Алена Бжахова / ТАСС)

Концерт народной артистки России Ларисы Долиной «Юбилей на бис», запланированный на 6 марта 2026 года в Московском международном Доме музыки (ММДМ), официально отменили. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ММДМ.

«Решение было принято организатором концерта», — объяснили в пресс-службе ММДМ. Точная причина отмены выступления неизвестна.

Директор певицы Сергей Пудовкин сообщил РБК, что концерт перенесли на декабрь 2026 года. Информация о концерте также исчезла с официального сайта артистки и сайта ММДМ.

Концерт «Юбилей на бис» — это версия юбилейной программы певицы, с которой она выступила на свое 70-летие в Государственном Кремлевском дворце 10 сентября 2025 года. По данным ТАСС, на конец декабря 2025 года на выступление Долиной в ММДМ было продано более 700 билетов.

Долина объявила о первом сольном концерте после потери квартиры
Общество

Еще один концерт певицы — «Юбилей в кругу друзей», который должен был состояться в петербургском БКЗ «Октябрьский» 25 февраля, перенесли на 15 ноября. Организаторы извинились перед зрителями за доставленные неудобства и уточнили, что все билеты, купленные на первоначальную дату, остаются действительными.

В 2024 году Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Аферисты заставили ее продать свою квартиру в центре Москвы и перевести им почти 200 млн руб. Пятикомнатную квартиру в Хамовниках у певицы приобрела Полина Лурье.

В марте 2025 года суд признал сделку о продаже квартиры в Хамовниках недействительной и вернул жилье Долиной. При этом покупательница обратно деньги за недвижимость не получила.

Девушка обжаловала решение в Верховном суде, который признал сделку. В декабре 2025 года Московский городской суд принял решение о выселении Ларисы Долиной. Адвокат покупательницы Светлана Свириденко получила ключи от квартиры только 19 января.

21 января Долина объявила о концерте, который состоится в подмосковном Домодедово 1 февраля 2026 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Анастасия Карева
Лариса Долина отмена концертов Москва квартира
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года
Материалы по теме
Приставы прекратили исполнительное производство о выселении Долиной
Общество
Адвокат Долиной назвала большой победой передачу ключей от квартиры Лурье
Общество
Приставы передали Лурье ключи от квартиры Долиной. Как развивалось дело
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
Трамп заявил, что без победы США «вы все» говорили бы на немецком Политика, 17:30
Как перестать постоянно отвлекаться на смартфон. Советы прокрастинатолога Образование, 17:28
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине Политика, 17:27
Bloomberg раскрыл детали скандала на выступлении министра США в Давосе Политика, 17:22
Трамп заявил о разрушающемся «у нас на глазах» мире Политика, 17:22
Трамп пообещал не забирать Гренландию силой Политика, 17:20
Трамп предсказал Венесуэле «фантастически хорошее» ближайшее будущее Политика, 17:19
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
РФС назвал клубы, чаще всего проходившие допинг-контроль в 2025 году Спорт, 17:12
Трамп заявил о сокращении дефицита торговли США на 77% после пошлин Политика, 17:12
«Галс-Девелопмент» занял первое место в «Рейтинге работодателей России» Пресс-релиз, 17:12
Игрока ПСЖ и его супругу обвинили в торговле людьми Спорт, 17:09
Очевидцы рассказали о похожем за взрыв звуке обрушения ТЦ в Новосибирске
РАДИО
 Общество, 17:08
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Управленческая решетка Блейка — Моутон: стили руководства и суть модели Образование, 17:00