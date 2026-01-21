Концерт Долиной в московском Доме музыки отменили

Лариса Долина (Фото: Алена Бжахова / ТАСС)

Концерт народной артистки России Ларисы Долиной «Юбилей на бис», запланированный на 6 марта 2026 года в Московском международном Доме музыки (ММДМ), официально отменили. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ММДМ.

«Решение было принято организатором концерта», — объяснили в пресс-службе ММДМ. Точная причина отмены выступления неизвестна.

Директор певицы Сергей Пудовкин сообщил РБК, что концерт перенесли на декабрь 2026 года. Информация о концерте также исчезла с официального сайта артистки и сайта ММДМ.

Концерт «Юбилей на бис» — это версия юбилейной программы певицы, с которой она выступила на свое 70-летие в Государственном Кремлевском дворце 10 сентября 2025 года. По данным ТАСС, на конец декабря 2025 года на выступление Долиной в ММДМ было продано более 700 билетов.

Еще один концерт певицы — «Юбилей в кругу друзей», который должен был состояться в петербургском БКЗ «Октябрьский» 25 февраля, перенесли на 15 ноября. Организаторы извинились перед зрителями за доставленные неудобства и уточнили, что все билеты, купленные на первоначальную дату, остаются действительными.

В 2024 году Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Аферисты заставили ее продать свою квартиру в центре Москвы и перевести им почти 200 млн руб. Пятикомнатную квартиру в Хамовниках у певицы приобрела Полина Лурье.

В марте 2025 года суд признал сделку о продаже квартиры в Хамовниках недействительной и вернул жилье Долиной. При этом покупательница обратно деньги за недвижимость не получила.

Девушка обжаловала решение в Верховном суде, который признал сделку. В декабре 2025 года Московский городской суд принял решение о выселении Ларисы Долиной. Адвокат покупательницы Светлана Свириденко получила ключи от квартиры только 19 января.

21 января Долина объявила о концерте, который состоится в подмосковном Домодедово 1 февраля 2026 года.