В Петербурге перенесли юбилейный концерт Долиной

Юбилейный концерт Ларисы Долиной в Петербурге перенесли с февраля на ноябрь

Лариса Долина (Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости)

Концерт народной артистки России Ларисы Долиной «Юбилей в кругу друзей» перенесли на 15 ноября 2026 года. Он должен был состояться в петербургском БКЗ «Октябрьский» 25 февраля 2026 года. Об этом сообщается на странице концертного зала.

Организаторы уточнили, что все билеты, купленные на первоначальную дату 25 февраля, остаются действительными и их не нужно менять. При этом публично принесены извинения зрителям за доставленные неудобства.

Конкретная причина переноса концерта в объявлении не указана. Новая дата мероприятия — 15 ноября 2026 года.