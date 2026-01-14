В Петербурге перенесли юбилейный концерт Долиной
Концерт народной артистки России Ларисы Долиной «Юбилей в кругу друзей» перенесли на 15 ноября 2026 года. Он должен был состояться в петербургском БКЗ «Октябрьский» 25 февраля 2026 года. Об этом сообщается на странице концертного зала.
Организаторы уточнили, что все билеты, купленные на первоначальную дату 25 февраля, остаются действительными и их не нужно менять. При этом публично принесены извинения зрителям за доставленные неудобства.
Конкретная причина переноса концерта в объявлении не указана. Новая дата мероприятия — 15 ноября 2026 года.
