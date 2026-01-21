 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп описал поездку в Давос словами «понятия не имею, что произойдет»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не представляет, как пройдет его поездка на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария), сообщает пресс-пул Белого дома.

«Будет интересная поездка. Я понятия не имею, что там произойдет», — заявил журналистам республиканец перед вылетом в Давос.

Трамп добавил, что у США в Давосе будет «хороший представитель».

Форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января, главной темой заявлен «Дух диалога». В мероприятии принимают участие более 60 лидеров стран и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.

Politico узнало о нежелании Трампа встречаться с Зеленским в Давосе
Политика
Дональд Трамп

Изначально в повестке форума значились мирные переговоры по Украине, однако после усиления напряженности со стороны США тема была скорректирована для обсуждения ситуации вокруг Гренландии.

Ожидается, что делегация США станет самой многочисленной на форуме в Давосе — кроме Трампа в нее войдут госсекретарь Марко Рубио, министры финансов и торговли, торговый представитель Джеймисон Грир, спецпосланник Стивен Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и члены конгресса.

Россия официально на мероприятие не приглашена, однако спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев прибыл в Давос и на полях форума встретился с американской делегацией, обе стороны оценили встречу позитивно.

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал в Швейцарию, где он должен был встретиться с Трампом для подписания «плана процветания Украины». Свое решение он объяснил необходимостью остаться в Киеве для координации восстановления энергетики.

