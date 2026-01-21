Самолет Трампа после вылета в Давос вернулся в США из-за проблемы с электроникой

Белый дом объяснил возвращение самолета Трампа в США после вылета в Давос

Экипаж воздушного судна принял решение вернуться на авиабазу Эндрюс после обнаружения незначительной технической неполадки, заявила пресс-секретарь Белого дома. Ожидается, что Трамп пересядет в другой самолет и вылетит в Давос

Самолет президента США Дональда Трампа, вылетевший в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе, возвращается на авиабазу Эндрюс, сообщил пресс-пул Белого дома.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, решение о возвращении было принято после обнаружения экипажем «незначительной проблемы с электроникой». Ожидается, что после возвращения Трамп сядет в другой самолет и полетит в Давос.

Позже Reuters сообщил об успешном приземлении борта главы государства.

Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января, главной темой заявлен «Дух диалога». В мероприятии принимают участие более 60 лидеров стран и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 представителей бизнеса.

Перед вылетом Трамп заявил, что поездка в Давос будет интересной и он «понятия не имеет, что там произойдет». Американская делегация станет на форуме самой многочисленной — помимо президента, в нее войдут госсекретарь Марко Рубио, министры финансов и торговли, торговый представитель Джеймисон Грир, спецпосланник Стивен Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и члены конгресса.

Изначально в повестке мероприятия обсуждались мирные переговоры по Украине, однако после усиления напряженности с США внимание сместилось на ситуацию вокруг Гренландии.

Россия официально на форум не приглашена, однако спецпредставитель президента и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Давос и на полях форума провел встречу с Уиткоффом и Кушнером. Обе стороны оценили переговоры позитивно. Украинский президент Владимир Зеленский на форум не поехал, оставшись в Киеве для координации восстановления энергетики.