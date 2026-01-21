 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Белый дом объяснил возвращение самолета Трампа в США после вылета в Давос

Самолет Трампа после вылета в Давос вернулся в США из-за проблемы с электроникой
Экипаж воздушного судна принял решение вернуться на авиабазу Эндрюс после обнаружения незначительной технической неполадки, заявила пресс-секретарь Белого дома. Ожидается, что Трамп пересядет в другой самолет и вылетит в Давос

Самолет президента США Дональда Трампа, вылетевший в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе, возвращается на авиабазу Эндрюс, сообщил пресс-пул Белого дома.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, решение о возвращении было принято после обнаружения экипажем «незначительной проблемы с электроникой». Ожидается, что после возвращения Трамп сядет в другой самолет и полетит в Давос.

Позже Reuters сообщил об успешном приземлении борта главы государства. 

Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января, главной темой заявлен «Дух диалога». В мероприятии принимают участие более 60 лидеров стран и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 представителей бизнеса.

Bloomberg узнал о планах Трампа подписать устав «Совета мира» в Давосе
Политика
Дональд Трамп

Перед вылетом Трамп заявил, что поездка в Давос будет интересной и он «понятия не имеет, что там произойдет». Американская делегация станет на форуме самой многочисленной — помимо президента, в нее войдут госсекретарь Марко Рубио, министры финансов и торговли, торговый представитель Джеймисон Грир, спецпосланник Стивен Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и члены конгресса.

Изначально в повестке мероприятия обсуждались мирные переговоры по Украине, однако после усиления напряженности с США внимание сместилось на ситуацию вокруг Гренландии.

Россия официально на форум не приглашена, однако спецпредставитель президента и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Давос и на полях форума провел встречу с Уиткоффом и Кушнером. Обе стороны оценили переговоры позитивно. Украинский президент Владимир Зеленский на форум не поехал, оставшись в Киеве для координации восстановления энергетики.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дональд Трамп Давос форум самолет неисправность
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
