 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Медведев увидел в действиях Трампа желание стать как Путин

Медведев: Трамп хочет остаться в истории и стать как президент Владимир Путин
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп, присоединив Гренландию, хочет стать похожим на президента России, но это невозможно, написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, все понимают, что Трамп хочет «закрасить остров в звездно-полосатый колер» и встать в один ряд с отцами-основателями США.

«[Трампу] хочется навечно остаться в истории. И одновременно стать как президент России. Последнее невозможно», — пояснил зампред Совета безопасности.

Медведев посоветовал Трампу «поторопиться» с присоединением Гренландии
Политика
Дмитрий Медведев

Он подчеркнул, что Россия в ходе военной операции и в результате референдумов «вернула себе именно свои земли». При этом Гренландия «никогда не была напрямую связана» с США, хотя американские власти несколько раз пытались ее купить.

Гренландия — бывшая датская колония. Остров остается частью королевства в качестве автономии. Дания продолжает контролировать внешнюю политику и безопасность территории.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о возможности покупки Гренландии и не исключал применения силы. По словам американского лидера, остров «окружен» российским и китайским флотом и «абсолютно необходим» Америке для обороны. Наличие кораблей России и Китая у берегов острова опровергли дипломаты, которые присутствовали на совещаниях НАТО.

С 15 по 17 января в Гренландии прошли учения под названием «Арктическая стойкость», организованные Данией. В ответ Трамп объявил о введении десятипроцентных пошлин против восьми европейских стран с 1 февраля. Пентагон также решил вывести 200 военных из структур НАТО на фоне роста напряженности из-за спора по Гренландии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Дмитрий Медведев Дональд Трамп Владимир Путин США Гренландия Венесуэла
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
США выведут часть военных из НАТО на фоне эскалации вокруг Гренландии
Политика
Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии
Политика
Немецкий генерал увидел риски для НАТО из-за «гренландского разлома»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
Джиган оспорит брачный договор с Самойловой из-за «уязвимого» состояния Общество, 12:54
Как привлечь «мобильных» покупателей: 7 трендов и главные ошибки Образование, 12:47
Застрявшие в Антарктиде альпинисты вернулись после восхождения на вулкан Общество, 12:46
ИИ определил города Подмосковья, где жилье подешевело к концу 2025 года Недвижимость, 12:43
Российские военные нанесли удары по объектам энергетики Украины Политика, 12:41
МОК допустил на Олимпиаду двух российских лыжников и двух конькобежек Спорт, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Il Messaggero узнала, кому достанется наследство основателя Valentino Общество, 12:34
Мирра Андреева второй раз подряд с «баранкой» победила на Australian Open Спорт, 12:33
Всемирный экономический форум в Давосе. Фоторепортаж Общество, 12:30 
«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов Технологии и медиа, 12:29
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Как просить повышения зарплаты: пошаговое руководство и советы экспертов Образование, 12:24
Вузы утвердили новые перечни вступительных испытаний для поступающих Общество, 12:22