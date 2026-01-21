Медведев увидел в действиях Трампа желание стать как Путин

Медведев: Трамп хочет остаться в истории и стать как президент Владимир Путин

Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп, присоединив Гренландию, хочет стать похожим на президента России, но это невозможно, написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, все понимают, что Трамп хочет «закрасить остров в звездно-полосатый колер» и встать в один ряд с отцами-основателями США.

«[Трампу] хочется навечно остаться в истории. И одновременно стать как президент России. Последнее невозможно», — пояснил зампред Совета безопасности.

Он подчеркнул, что Россия в ходе военной операции и в результате референдумов «вернула себе именно свои земли». При этом Гренландия «никогда не была напрямую связана» с США, хотя американские власти несколько раз пытались ее купить.

Гренландия — бывшая датская колония. Остров остается частью королевства в качестве автономии. Дания продолжает контролировать внешнюю политику и безопасность территории.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о возможности покупки Гренландии и не исключал применения силы. По словам американского лидера, остров «окружен» российским и китайским флотом и «абсолютно необходим» Америке для обороны. Наличие кораблей России и Китая у берегов острова опровергли дипломаты, которые присутствовали на совещаниях НАТО.

С 15 по 17 января в Гренландии прошли учения под названием «Арктическая стойкость», организованные Данией. В ответ Трамп объявил о введении десятипроцентных пошлин против восьми европейских стран с 1 февраля. Пентагон также решил вывести 200 военных из структур НАТО на фоне роста напряженности из-за спора по Гренландии.