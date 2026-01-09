Гладков: более 550 тыс. человек в Белгородской области остались без света

Более 550 тыс. человек в Белгородской области остались без света и тепла

В результате ракетного удара ВСУ по объекту инженерной инфраструктуры в Белгородской области без тепла и электроэнергии остались более 550 тыс. жителей региона, почти 200 тыс. человек остались без воды, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«У нас без электроэнергии 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях, без тепла почти такое же количество. В первую часть это 1920 многоквартирных домов. Почти 200 тысяч человек без воды и водоотведения», — сказал он.

Гладков оценил ситуацию с последствиями атаки как «крайне непростую». Он также сообщил о предстоящем заседании оперативного штаба, на котором, в частности, будет поднят вопрос подключения резервных мощностей. Ущерб и сроки окончания восстановительных работ будут известны позднее.

В ночь на 9 января Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду. Предварительно, никто не пострадал. Город, как и другие населенные пункты региона, и ранее сталкивался с перебоями после украинских атак.

В начале декабря в Белгороде и в Белгородской области частично пропал свет из-за падения боеприпаса. При атаке пострадал мужчина. Кроме того, был поврежден грузовой автомобиль, а в двух частных домах выбило окна.