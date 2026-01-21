Над Россией за ночь сбили 75 дронов
За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили над восьмью регионами, Черным и Азовским морем 75 беспилотников, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.
Больше всего дронов было сбито над Краснодарским краем — там перехватили 45 аппаратов, еще девять уничтожили над Орловской областью и семь — над акваторией Черного моря. По три беспилотника сбили над Ростовской областью и Крымом, по два — над Астраханской, Брянской и Курской областями и по одному над Воронежской областью и Азовским морем.
Также ночью в Саратове, Геленджике, Краснодаре и Сочи были введены ограничения на полеты. На момент написания материалы аэропорты работают в штатном режиме.
В ауле Новая Адыгея при налете БПЛА на многоэтажный дом пострадали 11 человек. В самом доме и на прилегающей парковке вспыхнул пожар, в котором сгорели 15 автомобилей, еще 25 были повреждены.
