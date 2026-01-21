 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией за ночь сбили 75 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили над восьмью регионами, Черным и Азовским морем 75 беспилотников, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.

Больше всего дронов было сбито над Краснодарским краем — там перехватили 45 аппаратов, еще девять уничтожили над Орловской областью и семь — над акваторией Черного моря. По три беспилотника сбили над Ростовской областью и Крымом, по два — над Астраханской, Брянской и Курской областями и по одному над Воронежской областью и Азовским морем.

Также ночью в Саратове, Геленджике, Краснодаре и Сочи были введены ограничения на полеты. На момент написания материалы аэропорты работают в штатном режиме.

Глава Адыгеи уточнил количество пострадавших при атаке на дом
Политика
Мурат Кумпилов

В ауле Новая Адыгея при налете БПЛА на многоэтажный дом пострадали 11 человек. В самом доме и на прилегающей парковке вспыхнул пожар, в котором сгорели 15 автомобилей, еще 25 были повреждены.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Александра Озерова
Краснодарский край беспилотники ПВО Минобороны Военная операция на Украине
Материалы по теме
Силы ПВО сбили за ночь над Россией более ста дронов
Политика
Глава Адыгеи уточнил количество пострадавших при атаке на дом
Политика
За ночь ПВО сбила над Россией 13 дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
5 ключевых прогнозов Gartner за 20 лет: какие из них сбылисьПодписка на РБК, 08:06
В России официально покажут Олимпийские игры-2026 Технологии и медиа, 08:04
Убийца бывшего премьера Японии Абэ получил пожизненный срок Политика, 07:53
Над Россией за ночь сбили 75 дронов Политика, 07:41
Биржевая цена золота снова обновила рекорд. Сколько оно стоит и почему Инвестиции, 07:30
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Белый дом объяснил возвращение самолета Трампа в США после вылета в Давос Политика, 07:08
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Для курьеров и роботов-доставщиков в России введут новое регулированиеПодписка на РБК, 07:00
Economist узнал о недовольстве союзников Трампа в Европе его действиями Политика, 07:00
Немецкий генерал увидел риски для НАТО из-за «гренландского разлома» Политика, 06:55
Трамп описал поездку в Давос словами «понятия не имею, что произойдет» Политика, 06:12
Прокуратура попросила частично отменить приговор Татьяне Лазаревой Политика, 06:10
В Думу внесут проект о проверке судом решения об этапировании при жалобе Политика, 06:03
Bloomberg сообщил о риске согласия ЕС на передачу Гренландии в угоду США Политика, 05:36