Над Россией за ночь сбили 75 дронов

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили над восьмью регионами, Черным и Азовским морем 75 беспилотников, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.

Больше всего дронов было сбито над Краснодарским краем — там перехватили 45 аппаратов, еще девять уничтожили над Орловской областью и семь — над акваторией Черного моря. По три беспилотника сбили над Ростовской областью и Крымом, по два — над Астраханской, Брянской и Курской областями и по одному над Воронежской областью и Азовским морем.

Также ночью в Саратове, Геленджике, Краснодаре и Сочи были введены ограничения на полеты. На момент написания материалы аэропорты работают в штатном режиме.

В ауле Новая Адыгея при налете БПЛА на многоэтажный дом пострадали 11 человек. В самом доме и на прилегающей парковке вспыхнул пожар, в котором сгорели 15 автомобилей, еще 25 были повреждены.