Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали две электростанции
ВСУ атаковали Клинцовскую ТЭС и Найтоповичскую электроподстанцию в Брянской области, сообщил губернатор региона Богомаз.
Без света и тепла осталась часть жителей, их число Богомаз не уточнил.
«На место немедленно выдвинулись и работают соответствующие специальные службы», — написал глава региона в телеграм-канале.
14 января ВСУ нанесли ракетный удар по объектам энергетики Брянской области, в результате более 70 тыс. местных жителей столкнулись с перебоями в электричестве.
