Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали две электростанции

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

ВСУ атаковали Клинцовскую ТЭС и Найтоповичскую электроподстанцию в Брянской области, сообщил губернатор региона Богомаз.

Без света и тепла осталась часть жителей, их число Богомаз не уточнил.

«На место немедленно выдвинулись и работают соответствующие специальные службы», — написал глава региона в телеграм-канале.

14 января ВСУ нанесли ракетный удар по объектам энергетики Брянской области, в результате более 70 тыс. местных жителей столкнулись с перебоями в электричестве.