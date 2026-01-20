Суд вынес приговор двум мужчинам за подготовку теракта в школе в ДНР
Южный окружной военный суд вынес приговор Сироджиддину Собирзоде и Далеру Хусайнову, которые планировали совершить теракт в общеобразовательной школе в городе Дебальцево в ДНР. Подсудимых приговорили к 14 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба военного суда.
В ходе судебных слушаний было установлено, что в период с февраля по март 2024 года неизвестный на автовокзале «Южный» в Донецке предложил Хусайнову подорвать одну из школ в Дебальцево. За организацию теракта мужчине пообещали денежное вознаграждение.
Также заказчик передал Хусайнову сумку, в которой находились взрывчатые вещества и взрывные устройства. Впоследствии мужчина незаконно хранил сумку у себя дома.
В марте Хусайнов предложил своему знакомому Сироджиддину Собирзоде принять участие в теракте. Он рассказал мужчине о деле и показал взрывчатку. Тот согласился и забрал сумку домой.
Кроме того, в начале апреля Собирзоде по заданию другого заказчика забрал из тайника в автомобиле две ручные гранаты и два взрывных устройства, которые также незаконно хранил дома.
В апреле силовики обнаружили сумку со взрывчаткой и изъяли ее.
Суд признал обоих виновными в подготовке к теракту (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК) и незаконном обороте взрывчатых веществ (п. «а» ч. 3, ч. 1 ст. 222.1 УК). Собирзоде и Хусайнов получили по 14 лет лишения свободы. Согласно приговору, первые три года они проведут в тюрьме, после чего будут переведены в исправительную колонию. Также каждому из них назначен штраф в размере 300 тыс. руб.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
