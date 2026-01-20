 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Суд вынес приговор двум мужчинам за подготовку теракта в школе в ДНР

Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Южный окружной военный суд вынес приговор Сироджиддину Собирзоде и Далеру Хусайнову, которые планировали совершить теракт в общеобразовательной школе в городе Дебальцево в ДНР. Подсудимых приговорили к 14 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба военного суда.

В ходе судебных слушаний было установлено, что в период с февраля по март 2024 года неизвестный на автовокзале «Южный» в Донецке предложил Хусайнову подорвать одну из школ в Дебальцево. За организацию теракта мужчине пообещали денежное вознаграждение.

Также заказчик передал Хусайнову сумку, в которой находились взрывчатые вещества и взрывные устройства. Впоследствии мужчина незаконно хранил сумку у себя дома.

В марте Хусайнов предложил своему знакомому Сироджиддину Собирзоде принять участие в теракте. Он рассказал мужчине о деле и показал взрывчатку. Тот согласился и забрал сумку домой.

В Киеве школьник напал с ножом на одноклассника и учительницу
Общество
Фото:Полиция Киева

Кроме того, в начале апреля Собирзоде по заданию другого заказчика забрал из тайника в автомобиле две ручные гранаты и два взрывных устройства, которые также незаконно хранил дома.

В апреле силовики обнаружили сумку со взрывчаткой и изъяли ее.

Суд признал обоих виновными в подготовке к теракту (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК) и незаконном обороте взрывчатых веществ (п. «а» ч. 3, ч. 1 ст. 222.1 УК). Собирзоде и Хусайнов получили по 14 лет лишения свободы. Согласно приговору, первые три года они проведут в тюрьме, после чего будут переведены в исправительную колонию. Также каждому из них назначен штраф в размере 300 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

