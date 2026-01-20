 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

ФСБ заявила о ликвидации мужчины, готовившего теракт в Ставрополе

Сюжет
Военная операция на Украине
Им оказался житель Кисловодска, который по указанию украинских спецслужб в декабре спрятал взрывное устройство в тайнике. Позже взрывчатку забрала женщина и пыталась заминировать машину у воинской части. Теракт предотвратила ФСБ

Россиянина, готовившего теракт против военного в Ставрополе в конце декабря, ликвидировали при задержании, следует из официального сообщения ФСБ, направленного РБК.

Им оказался житель Кисловодска, 1982 года рождения. «При попытке задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ России и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет», — говорится в сообщении.

На месте прошествия силовики обнаружили пистолет Макарова, гранату Ф-1 и рюкзак с самодельным взрывным устройством. ФСБ также установила, что подозреваемый ранее занимался сбытом наркотических средств на территории Ставропольского края.

В ведомстве отметили, что мужчина действовал по указанию украинских спецслужб: в конце декабря подозреваемый спрятал взрывное устройство в тайнике, чтобы позднее уже задержанная женщина могла установить его для подрыва автомобиля военного на парковке возле воинской части.

Оперативно-разыскные мероприятия проводились в рамках расследования ранее возбужденного следственным подразделением УФСБ России по Ставропольскому краю уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК России, говорится в сообщении ведомства.

ФСБ предотвратила подрыв автомобиля военного в Ставрополе
Политика

Теракт против российского военного в Ставрополе ФСБ предотвратила 25 декабря. 18-летняя жительница Краснодарского края пыталась установить бомбу под его машиной, но была задержана с поличным. По данным ФСБ, девушка стала жертвой телефонных мошенников, которые угрожали ей уголовным делом. Согласно данным спецслужбы, задержанная получила от представителей украинских силовых структур взрывное устройство мощностью 400 г в тротиловом эквиваленте и намеревалась установить его на автомобиль у воинской части.

ФСБ заявила о ликвидации мужчины, готовившего теракт в Ставрополе
Video

В декабре было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта, а также о незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Егор Алимов
Ставрополь ФСБ теракт военный ликвидация
Материалы по теме
Задержание готовившей взрыв машины военного в Ставрополе девушки. Видео
Политика
ФСБ предотвратила подрыв автомобиля военного в Ставрополе
Политика
В Иркутской области задержали 18-летнего подозреваемого в теракте
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Главу Звездного городка заподозрили в получении крупной взятки Общество, 10:44
Трамп пригрозил Макрону пошлинами на шампанское в 200% Политика, 10:44
Почему придется играть в офисную политику, даже если этого не хочется Образование, 10:35
Силовики проверят телеграм-каналы в Белгороде из-за данных о повреждениях Политика, 10:24
Российский чемпион НХЛ попал в ДТП и пропустил матч с «Вашингтоном» Спорт, 10:23
Meta потеряла $70 млрд на создании метавселенной. В чем тайна провалаПодписка на РБК, 10:22
«Сбер» обновил рекорд по чистой прибыли третий год подряд Финансы, 10:20
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
ФСБ заявила о ликвидации мужчины, готовившего теракт в Ставрополе Политика, 10:20
Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до четырех матчей Спорт, 10:14
Что делать руководителю, если команда не может договоритьсяПодписка на РБК, 10:07
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:00
Норвегия предупредит граждан о конфискации имущества в случае войны Политика, 10:00
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7 Политика, 09:58