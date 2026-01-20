ФСБ заявила о ликвидации мужчины, готовившего теракт в Ставрополе

Им оказался житель Кисловодска, который по указанию украинских спецслужб в декабре спрятал взрывное устройство в тайнике. Позже взрывчатку забрала женщина и пыталась заминировать машину у воинской части. Теракт предотвратила ФСБ

Россиянина, готовившего теракт против военного в Ставрополе в конце декабря, ликвидировали при задержании, следует из официального сообщения ФСБ, направленного РБК.

Им оказался житель Кисловодска, 1982 года рождения. «При попытке задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ России и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет», — говорится в сообщении.

На месте прошествия силовики обнаружили пистолет Макарова, гранату Ф-1 и рюкзак с самодельным взрывным устройством. ФСБ также установила, что подозреваемый ранее занимался сбытом наркотических средств на территории Ставропольского края.

В ведомстве отметили, что мужчина действовал по указанию украинских спецслужб: в конце декабря подозреваемый спрятал взрывное устройство в тайнике, чтобы позднее уже задержанная женщина могла установить его для подрыва автомобиля военного на парковке возле воинской части.

Оперативно-разыскные мероприятия проводились в рамках расследования ранее возбужденного следственным подразделением УФСБ России по Ставропольскому краю уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК России, говорится в сообщении ведомства.

Теракт против российского военного в Ставрополе ФСБ предотвратила 25 декабря. 18-летняя жительница Краснодарского края пыталась установить бомбу под его машиной, но была задержана с поличным. По данным ФСБ, девушка стала жертвой телефонных мошенников, которые угрожали ей уголовным делом. Согласно данным спецслужбы, задержанная получила от представителей украинских силовых структур взрывное устройство мощностью 400 г в тротиловом эквиваленте и намеревалась установить его на автомобиль у воинской части.

В декабре было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта, а также о незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ.