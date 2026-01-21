Прокуратура попросила частично отменить приговор Татьяне Лазаревой

Прокуратура попросила отменить заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой (признана Минюстом иностранным агентом) по делу об уклонении от обязанностей иноагента и направить материалы на новое рассмотрение, сообщил «РИА Новости» ее адвокат Леонид Соловьев.

«Прокуратура просит отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в мировой суд», — сказал Соловьев.

По словам защитника, районные суды не имеют права рассматривать дела по ст. 330.1 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей иноагента). Соловьев также подал собственную жалобу, указав, что, по его мнению, эта статья не соответствует нормам международного права и Конституции.

Жалобы прокуратуры и защиты Московский городской суд рассмотрит в феврале.

Верховный суд России накануне оставил в силе заочный приговор Лазаревой по делу об оправдании терроризма, отклонив кассационную жалобу защиты.

В октябре 2025 года суд заочно приговорил Лазареву к семи годам колонии, увеличив ранее назначенный срок на полгода по делу об уклонении от обязанностей иноагента.

По данным прокуратуры, в течение года телеведущую дважды привлекали к административной ответственности за нарушение правил, однако она продолжала публиковать материалы без обязательной маркировки иноагента. За это суд в июне 2023 года назначил штраф 30 тыс. руб., в октябре — 40 тыс. руб.

Наказание было назначено по совокупности приговоров — в декабре 2024 года Лазареву заочно осудили на шесть с половиной лет по статье о публичном оправдании терроризма в интернете и запретили администрировать сайты на четыре года.

Телеведущая уехала из России в феврале 2022 года. В июле того же года ее внесли в реестр иноагентов, позднее — в перечень террористов и экстремистов. С октября 2024 года она объявлена в международный розыск.