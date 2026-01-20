Лукашенко заявил о надежде на влияние «Совета мира» Трампа на Украину
Созданный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира», возможно, будет влиять не только на ситуацию в Газе, но и на конфликт на Украине. Так обосновал свое решение вступить в него президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
Лукашенко заявил об этом после того, как подписал документ о присоединении страны к «Совету мира» и выполнении положений его устава.
«Я подписал соответствующее обращение в США, что мы готовы принять их предложение, стать учредителями этого совета», — заявил белорусский лидер.
Он отметил, что понимает возможности белорусской стороны.
«Что мы там для Газы слишком поможем? Если и поможем, то не очень. Но меня прельщает то, что, может, этот «Совет мира», его какие-то действия, возможности распространятся на другие части планеты. Прежде всего, может быть, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем приблизить, повлиять на украинское руководство. Вот это меня больше всего прельщает», — пояснил Лукашенко.
Белоруссия присоединилась к совету в соответствии с процедурой, которая была обозначена в письме президента США Дональда Трампа.
Речь идет о предложении, о получении которого пресс-секретарь белорусского МИДа Руслан Варанков сообщил накануне. Обозначив готовность Минска принять участие в деятельности организации, он отметил, что республика надеется на расширение советом его рамок и полномочий далеко за пределы предлагаемого в инициативе мандата.
«Это позволит ей деятельно участвовать в глобальных процессах по урегулированию любых международных конфликтов, что в конечном итоге поспособствует построению новой архитектуры безопасности, активно продвигаемой Беларусью в последние годы», — заявил он.
О создании совета Трамп объявил 16 января 2026 года. Его учреждение — еще один пункт мирного плана для Газы. Стратегия главы Белого дома также предусматривает размещение в секторе международных сил.
В состав исполнительного комитета объединения войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер, бывший премьер Великобритании Тони Блэр, американский предприниматель Марк Роуэн (Forbes оценивает его состояние в $8,2 млрд), глава Всемирного банка Аджай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриэл.
