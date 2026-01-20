 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Лукашенко заявил о надежде на влияние «Совета мира» Трампа на Украину

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь )

Созданный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира», возможно, будет влиять не только на ситуацию в Газе, но и на конфликт на Украине. Так обосновал свое решение вступить в него президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

Лукашенко заявил об этом после того, как подписал документ о присоединении страны к «Совету мира» и выполнении положений его устава.

«Я подписал соответствующее обращение в США, что мы готовы принять их предложение, стать учредителями этого совета», — заявил белорусский лидер.

Он отметил, что понимает возможности белорусской стороны.

«Что мы там для Газы слишком поможем? Если и поможем, то не очень. Но меня прельщает то, что, может, этот «Совет мира», его какие-то действия, возможности распространятся на другие части планеты. Прежде всего, может быть, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем приблизить, повлиять на украинское руководство. Вот это меня больше всего прельщает», — пояснил Лукашенко.

Белоруссия присоединилась к совету в соответствии с процедурой, которая была обозначена в письме президента США Дональда Трампа.

Трамп пригласил Путина в Совет мира
Политика
Владимир Путин

Речь идет о предложении, о получении которого пресс-секретарь белорусского МИДа Руслан Варанков сообщил накануне. Обозначив готовность Минска принять участие в деятельности организации, он отметил, что республика надеется на расширение советом его рамок и полномочий далеко за пределы предлагаемого в инициативе мандата.

«Это позволит ей деятельно участвовать в глобальных процессах по урегулированию любых международных конфликтов, что в конечном итоге поспособствует построению новой архитектуры безопасности, активно продвигаемой Беларусью в последние годы», — заявил он.

О создании совета Трамп объявил 16 января 2026 года. Его учреждение — еще один пункт мирного плана для Газы. Стратегия главы Белого дома также предусматривает размещение в секторе международных сил.

Bloomberg узнал, что Трамп просит $1 млрд за место в Совете мира по Газе
Политика

В состав исполнительного комитета объединения войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер, бывший премьер Великобритании Тони Блэр, американский предприниматель Марк Роуэн (Forbes оценивает его состояние в $8,2 млрд), глава Всемирного банка Аджай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриэл.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Александр Лукашенко Совет мира Белоруссия США сектор Газа Дональд Трамп
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Зеленский ответил на вопрос о работе в «Совете мира» с Москвой и Минском
Политика
В Кремле заявили о большом количестве вопросов к «Совету мира» Трампа
Политика
Трамп решил сделать «Совет мира» глобальным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 17:50
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Трусова подтвердила возвращение в большой спорт и переход к Тутберидзе Спорт, 19:48
«Авангард» третий раз в сезоне КХЛ обыграл «Салават Юлаев» Спорт, 19:46
«Украинская правда» узнала, кто выплачивает залог за Тимошенко Политика, 19:43
Премьер Гренландии призвал готовиться к вторжению США Политика, 19:41
Датский пенсионный фонд избавится от госбумаг США на фоне политики Трампа Инвестиции, 19:20
Объем запуска жилых проектов в мегаполисах России сократился на четверть Недвижимость, 19:19
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
CNN узнал, что Трамп не поедет на предложенный Макроном саммит с Россией Политика, 19:19
Глава ПКР назвал возможное число российских паралимпийцев на Играх-2026 Спорт, 19:02
Сможет ли уходящий президент Болгарии вернуться премьером республики Политика, 19:02
Объем наличных на руках у россиян за 2025 год подскочил на ₽1 трлн Финансы, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Журналист Economist сообщил о разговорах о бойкоте ЧМ-2026 по футболу Спорт, 18:52
В России автомобили Porsche глохнут на ходу. В чем причина Авто, 18:49