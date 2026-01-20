Лукашенко заявил о надежде на влияние «Совета мира» Трампа на Украину

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь )

Созданный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира», возможно, будет влиять не только на ситуацию в Газе, но и на конфликт на Украине. Так обосновал свое решение вступить в него президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

Лукашенко заявил об этом после того, как подписал документ о присоединении страны к «Совету мира» и выполнении положений его устава.

«Я подписал соответствующее обращение в США, что мы готовы принять их предложение, стать учредителями этого совета», — заявил белорусский лидер.

Он отметил, что понимает возможности белорусской стороны.

«Что мы там для Газы слишком поможем? Если и поможем, то не очень. Но меня прельщает то, что, может, этот «Совет мира», его какие-то действия, возможности распространятся на другие части планеты. Прежде всего, может быть, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем приблизить, повлиять на украинское руководство. Вот это меня больше всего прельщает», — пояснил Лукашенко.

Белоруссия присоединилась к совету в соответствии с процедурой, которая была обозначена в письме президента США Дональда Трампа.

Речь идет о предложении, о получении которого пресс-секретарь белорусского МИДа Руслан Варанков сообщил накануне. Обозначив готовность Минска принять участие в деятельности организации, он отметил, что республика надеется на расширение советом его рамок и полномочий далеко за пределы предлагаемого в инициативе мандата.

«Это позволит ей деятельно участвовать в глобальных процессах по урегулированию любых международных конфликтов, что в конечном итоге поспособствует построению новой архитектуры безопасности, активно продвигаемой Беларусью в последние годы», — заявил он.

О создании совета Трамп объявил 16 января 2026 года. Его учреждение — еще один пункт мирного плана для Газы. Стратегия главы Белого дома также предусматривает размещение в секторе международных сил.

Читайте РБК в Telegram.