Общество
Жена пропавшего пловца Свечникова рассказала о запутывающем свидетеле

Жена пропавшего в Турции пловца Свечникова рассказала о запутывающем свидетеле
Николай Свечников
Николай Свечников (Фото: Николай Свечников / Instagram)

Близкие исчезнувшего в Турции пловца Николая Свечникова надеются, что он найдется. Об этом ТАСС сообщила мать пропавшего Галина.

«Мы надеемся, что он все-таки найдется. Возможно, его кто-то подобрал после заплыва. Я слышала много версий о том, что он сбежал, но я в это не верю. Мы пообщались со свидетелем, но мне кажется, что он нас запутывает», — сказала Свечникова. Она добавила, что организаторы заплыва не оказывают никакой помощи в поисках спортсмена и не имеют связи со Свечниковыми. Ранее Генконсульство России в Стамбуле сообщило, что активные поиски мужчины прекратились, но следствие по делу о его пропаже продолжается.

Ранее семья пропавшего объявила награду в обмен на информацию о его местонахождении в размере 500 тыс. лир (около 950 тыс. руб.).

Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. В соревновании участвовали около 3 тыс. человек. Россиянин не вышел на связь после завершения заплыва.

Заплыв через Босфор — международное соревнование по плаванию на открытой воде. Оно проходит ежегодно с 1989 года. Организатором выступает Олимпийский комитет Турции. Участники переплывают Босфорский пролив из Европы в Азию (или наоборот).

В поисках задействовали вертолеты и лодки с дайверами и гидролокатором, но россиянина так и не нашли. Один из участников заплыва заявил, что Свечников отстал от других пловцов в самом начале соревнования. По одной из версий, Свечников поплыл в неправильном направлении и выбрался на берег.

