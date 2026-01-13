 Перейти к основному контенту
Мать пропавшего в августе пловца Свечникова заявила, что «ждет его домой»

Мать пропавшего на Босфоре пловца Свечникова: страшно, что нет новостей
Николай Свечников
Николай Свечников (Фото: Николай Свечников / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Мать пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва в Турции почти пять месяцев назад, заявила «РИА Новости», что ее пугает отсутствие информации о судьбе сына.

«Так долго и так страшно. Страшно, что нет новостей. Много людей помогают, много запросов отправили, последний — в Грецию и спортивный комитет Турции. Ждем, надеемся и верим», — сказала Галина Свечникова.

Она призналась, что Николай — очень внимательный и любящий сын, и она скучает по нему. «Жду его домой», — заключила женщина.

29-летний Свечников пропал 24 августа во время межконтинентального заплыва через Босфор. Организатором выступает Олимпийский комитет Турции. В соревновании участвовали около 3 тыс. человек.

В конце октября мать Свечникова сообщила, что она приехала в Турцию вместе с женой сына для встречи со свидетелем, который утверждает, что видел россиянина. Вскоре семья объявила награду в 500 тыс. лир (около 950 тыс. руб на дату публикации) за информацию о нем.

Читайте РБК в Telegram.

Анастасия Лежепекова
Босфор Турция пловец россиянин плавание
