 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Семья пропавшего в Босфоре пловца встретится в Турции с важным свидетелем

Николай Свечников
Николай Свечников (Фото: mtglt / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Мать и супруга пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова собираются встретиться со свидетелем, который утверждает, что участвовал в заплыве в Босфоре и видел россиянина. Для этого женщины прибыли в Турцию, сообщает ТАСС

«Надеемся, что он внесет хоть какую-то ясность и поможет в поисках», — рассказала мать пловца Галина Свечникова.

Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. 3 тыс. человек предстояло преодолеть расстояние в 6,5 км. После завершения состязания россиянин не вышел на связь.

Заплыв через Босфор — ежегодное международное соревнование по плаванию на открытой воде, которое с 1989 года проводит Олимпийский комитет Турции. Участники переплывают Босфорский пролив из Европы в Азию (или наоборот).

Жена пропавшего на Босфоре пловца Свечникова решила обратиться в суд
Общество
Николай Свечников

К поискам были привлечены вертолеты и лодки с дайверами и гидролокатором, но пловца так и не нашли. По одной из версий, Свечников поплыл в неправильном направлении и выбрался на берег. Морская служба заявила, что последний сигнал от Николая был зафиксирован на берегу, а потом он пропал.

В начале сентября стало известно, что родственники пропавшего россиянина готовят судебный иск против организаторов соревнования, которых они обвиняют в халатности. Кроме того, после случившегося спасатели две недели не расширяли зону поисков, считает супруга россиянина Антонина Свечникова.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
Босфор пловец поисковая операция халатность
Материалы по теме
Жена пропавшего в Босфоре Свечникова обвинила спасателей в халатности
Общество
Пропавшего в Босфоре россиянина начали искать с гидролокатором
Общество
Полиция проверит берег Босфора после исчезновения россиянина Свечникова
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
В Москве изменят порядок записи на прием к врачам Общество, 16:04
«Автостат» назвал подержанные иномарки, которым не страшен новый утильсбор Авто, 16:04
Госдума приняла закон о привлечении резервистов к защите важных объектов Политика, 16:01
«Тяжело было уснуть»: Мостовой рассказал о реакции на попытку похищения Спорт, 15:57
Бывший офис Sony Pictures в России выиграл суд против «Синема Парка» Технологии и медиа, 15:55
Лавров словами «все притихли» описал реакцию на испытания «Буревестника» Политика, 15:51
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд изъял у семьи умершего главы района землю и недвижимость на ₽740 млн Общество, 15:45
Путин поинтересовался у главы ЯНАО, тает ли вечная мерзлота Политика, 15:39
Promminer запустил майнинг-пул с отчетностью для ФНС Крипто, 15:38
Семья пропавшего в Босфоре пловца встретится в Турции с важным свидетелем Общество, 15:35
⁠На Сардинии помешали расширению производства боеприпасов для Украины Политика, 15:33
Власти Челябинской области опровергли данные о сборе шин для нужд обороны Политика, 15:26
Организаторы ЦИПР назвали даты проведения конференции в 2026 году Отрасли, 15:21