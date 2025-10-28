Семья пропавшего в Босфоре пловца встретится в Турции с важным свидетелем

Николай Свечников (Фото: mtglt / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Мать и супруга пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова собираются встретиться со свидетелем, который утверждает, что участвовал в заплыве в Босфоре и видел россиянина. Для этого женщины прибыли в Турцию, сообщает ТАСС.

«Надеемся, что он внесет хоть какую-то ясность и поможет в поисках», — рассказала мать пловца Галина Свечникова.

Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. 3 тыс. человек предстояло преодолеть расстояние в 6,5 км. После завершения состязания россиянин не вышел на связь.

Заплыв через Босфор — ежегодное международное соревнование по плаванию на открытой воде, которое с 1989 года проводит Олимпийский комитет Турции. Участники переплывают Босфорский пролив из Европы в Азию (или наоборот).

К поискам были привлечены вертолеты и лодки с дайверами и гидролокатором, но пловца так и не нашли. По одной из версий, Свечников поплыл в неправильном направлении и выбрался на берег. Морская служба заявила, что последний сигнал от Николая был зафиксирован на берегу, а потом он пропал.

В начале сентября стало известно, что родственники пропавшего россиянина готовят судебный иск против организаторов соревнования, которых они обвиняют в халатности. Кроме того, после случившегося спасатели две недели не расширяли зону поисков, считает супруга россиянина Антонина Свечникова.