 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США⁠,
0

Трамп пригрозил Макрону пошлинами на шампанское в 200%

Трамп пригрозил Франции пошлинами на шампанское в 200% из-за «Совета мира»
Сюжет
Торговая война США
Пошлины должны подтолкнуть Макрона вступить в «Совет мира» Трампа по сектору Газа. По данным Bloomberg, французский президент не планирует присоединяться к совету и считает, что цель организации выходит за рамки Газы
Фото: Stephan Gabriel / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Stephan Gabriel / imageBROKER.com / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на французские вина и шампанское, чтобы подтолкнуть французского лидера Эмманюэля Макрона присоединиться к участию в его «Совете мира» для контроля за соблюдением мира в секторе Газа.

По данным источника Bloomberg, Макрон считает, что цель организации выходит за рамки Газы, а также вызывает серьезную обеспокоенность в отношении соблюдения принципов и институциональных рамок ООН, поэтому не собирается вступать в совет.

«Он никому не нужен, потому что он очень скоро покинет свой пост. Я введу 200-процентную пошлину на его вина и шампанское, и он присоединится, но ему это не обязательно», — ответил Трамп на вопрос репортера о нежелании французского президента присоединиться к организации, передает Reuters.

Bloomberg узнал о планах Трампа подписать устав «Совета мира» в Давосе
Политика
Дональд Трамп

Президентский срок Макрона заканчивается в 2027 году.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Изначально этот орган должен был стать переходной администрацией с международной правосубъектностью, предназначенный для контроля и восстановления Газы.

Однако, по данным Bloomberg, вместе с приглашениями политики получают хартию, в которой прописана цель организации — «содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта». Газа в нем не упомянута. Как пишет Financial Times, «Совет мира» может получить мандат, который позволит ему конкурировать с ООН.

Чтобы стать постоянным членом совета, страна должна внести взнос в размере $1 млрд в течение первого года, а все собранные таким образом средства пойдут на восстановление сектора Газа, указано в хартии. Каждая страна в совете будет иметь один голос, решения будут приниматься большинством, однако каждое должно быть одобрено председателем совета, то есть Трампом.

По данным источников Bloomberg, церемонию подписания текста устава и полномочий «Совета мира» Трамп планирует устроить на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января.

Помимо этого, несколько дней назад Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин против восьми европейских стран (включая Францию) из-за отправки их войск в Гренландию на фоне растущего напряжения вокруг претензий США на остров. Как пишут Le Figaro и AFP со ссылкой на команду французского президента, Макрон запросит активацию инструмента Евросоюза по борьбе с принуждением (ACI), если угрозы введения пошлин будут реализованы. По данным AFP, французский президент «на протяжении всего дня на связи со своими европейскими партнерами».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Дональд Трамп Совет мира Эмманюэль Макрон пошлины Франция США Вино шампанское
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Макрон предложит ЕС применить против США «торговую базуку»
Политика
Макрон назвал недопустимой угрозу Трампа о пошлинах из-за Гренландии
Политика
Bloomberg узнал о планах Трампа подписать устав «Совета мира» в Давосе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Лавров заявил, что США не освободили захваченных на танкере россиян Политика, 12:15
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Дмитриев прибыл на Давосский форум Политика, 12:08
Лавров заявил о риске разрушения НАТО Политика, 12:07
Лавров заявил о необходимости устранения первопричин кризиса на Украине Политика, 12:07
Microsoft зафиксировала снижение использования ИИ на Украине и Ямайке Технологии и медиа, 12:06
Анализ на вирус папилломы человека внесли в программу ОМС для женщин Общество, 12:01
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Лавров заявил о свидетельствах подготовки Европы к войне с Россией Политика, 12:00
Вратарь «Сан-Хосе» рассказал, как пытался не потерять зубы в драке в НХЛ Спорт, 11:59
ПСБ завершил внедрение технологии бесконтактных платежей «Волна» Пресс-релиз, 11:55
В России создали рабочую группу по энергоснабжению ЦОД для ИИ Общество, 11:52
«Аэрофлот» отчитался о перевозке акул, фламинго и еще 160 тыс. животных Общество, 11:42
Поправки в закон «О гражданской обороне» вступили в силу Политика, 11:42
Без права на отдых: что реально помогает, когда дел много, а сил нет Образование, 11:41