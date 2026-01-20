Трамп пригрозил Макрону пошлинами на шампанское в 200%

Пошлины должны подтолкнуть Макрона вступить в «Совет мира» Трампа по сектору Газа. По данным Bloomberg, французский президент не планирует присоединяться к совету и считает, что цель организации выходит за рамки Газы

Фото: Stephan Gabriel / imageBROKER.com / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на французские вина и шампанское, чтобы подтолкнуть французского лидера Эмманюэля Макрона присоединиться к участию в его «Совете мира» для контроля за соблюдением мира в секторе Газа.

По данным источника Bloomberg, Макрон считает, что цель организации выходит за рамки Газы, а также вызывает серьезную обеспокоенность в отношении соблюдения принципов и институциональных рамок ООН, поэтому не собирается вступать в совет.

«Он никому не нужен, потому что он очень скоро покинет свой пост. Я введу 200-процентную пошлину на его вина и шампанское, и он присоединится, но ему это не обязательно», — ответил Трамп на вопрос репортера о нежелании французского президента присоединиться к организации, передает Reuters.

Президентский срок Макрона заканчивается в 2027 году.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Изначально этот орган должен был стать переходной администрацией с международной правосубъектностью, предназначенный для контроля и восстановления Газы.

Однако, по данным Bloomberg, вместе с приглашениями политики получают хартию, в которой прописана цель организации — «содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта». Газа в нем не упомянута. Как пишет Financial Times, «Совет мира» может получить мандат, который позволит ему конкурировать с ООН.

Чтобы стать постоянным членом совета, страна должна внести взнос в размере $1 млрд в течение первого года, а все собранные таким образом средства пойдут на восстановление сектора Газа, указано в хартии. Каждая страна в совете будет иметь один голос, решения будут приниматься большинством, однако каждое должно быть одобрено председателем совета, то есть Трампом.

По данным источников Bloomberg, церемонию подписания текста устава и полномочий «Совета мира» Трамп планирует устроить на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января.

Помимо этого, несколько дней назад Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин против восьми европейских стран (включая Францию) из-за отправки их войск в Гренландию на фоне растущего напряжения вокруг претензий США на остров. Как пишут Le Figaro и AFP со ссылкой на команду французского президента, Макрон запросит активацию инструмента Евросоюза по борьбе с принуждением (ACI), если угрозы введения пошлин будут реализованы. По данным AFP, французский президент «на протяжении всего дня на связи со своими европейскими партнерами».