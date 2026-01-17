 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На ЗАЭС рассказали о ситуации на станции

Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: ситуация на станции под контролем
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Ситуация на Запорожской АЭС, где должны начать ремонтировать оставшуюся резервную ЛЭП, находится под контролем. Об этом заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Ситуация на станции под контролем. Персонал станции обеспечивает круглосуточный контроль за всеми критически важными параметрами», — пояснила она. По словам Яшиной, на случай полной потери электроснабжения резервные дизель-генераторы находятся в состоянии готовности.

Собственные нужды станции обслуживаются за счет второй внешней линии «Днепровская», уточнила она.

ЗАЭС расположена рядом с городом Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС заглушены и не генерируют электричество.

Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве отвергали обвинения в ударах по станции.

На ЗАЭС объяснили проведение «важных работ» с локальным прекращением огня
Политика
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Одну из двух линий электропередач на ЗАЭС отключили 3 января. По данным МАГАТЭ, она была повреждена 2 января. 16 января в районе ЗАЭС ввели режим локального прекращения огня. Это требуется для ремонта оставшейся резервной ЛЭП.

ЛЭП «Днепровская» также была повреждена в сентябре 2025 года. Тогда станция на месяц осталась без внешнего питания. Все это время там работали резервные дизель-генераторы. ЛЭП ввели в работу 23 октября.

Теги
Ксения Потрошилина
Запорожская АЭС ремонт Запорожье
