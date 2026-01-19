 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Профсоюз предупредил об износе железной дороги до аварии под Кордовой

Профсоюз предупредил об износе железной дороги до аварии под Кордовой
Фото: MarinaGrigorivna / Shutterstock
Фото: MarinaGrigorivna / Shutterstock

Испанский профсоюз машинистов SEMAF предупредил железнодорожного оператора Adif о серьезном износе путей за несколько месяцев до столкновения двух поездов, которое произошло 18 января, сообщает The Independent.

В письме, которое было направлено в августе 2025 года, сообщалось о выбоинах, неровностях и проблемах с линиями электропередачи, которые могли приводить подвижной состав к поломкам. Авторы предлагали ограничить максимальную скорость до 250 км/ч до устранения неполадок. В письме также говорилось, что машинисты ежедневно сообщали начальству о своих опасениях, но никаких действий предпринято не было.

Число пострадавших при крушении двух поездов в Испании достигло 152
Общество

Крушение произошло вечером 18 января в провинции Кордова, недалеко от населенного пункта Адамус. Поезд, следовавший по маршруту Малага — Пуэрта-де-Аточа, сошел с рельсов и попал на соседний путь, где столкнулся с составом, направлявшимся из Пуэрта-де-Аточа в Уэльву, что привело к его сходу с рельсов. Второй поезд, по данным El Pais, двигался со скоростью около 200 км/ч. В результате аварии погибли 39 человек.

Министр транспорта Испании назвал странным крушение поездов
Общество
Фото:Susana Vera / Reuters

По утверждению министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, авария произошла на обновленном участке, отремонтированном в мае 2025 года. Он также сказал, что поезд, который сошел с рельсов, эксплуатировался менее четырех лет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Испания крушение поезда погибшие пассажиры железные дороги
Материалы по теме
Министр транспорта Испании назвал странным крушение поездов
Общество
До 39 выросло число погибших при крушении поездов в Испании
Общество
В Испании поезд сошел с рельсов и столкнулся со встречным составом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 17:49
Датский генерал опроверг слова Трампа о российских кораблях у Гренландии Политика, 20:53
Защитник сборной Англии Марк Гехи перешел в «Манчестер Сити» Спорт, 20:49
Стали известны место и дата похорон модельера Валентино Гаравани Общество, 20:45
Трамп ответил на вопрос о применении силы в Гренландии Политика, 20:41
На ЗАЭС возобновили подачу электроэнергии по линии «Ферросплавная-1» Общество, 20:36
Президент Болгарии решил уйти в отставку Политика, 20:32
Россиян допустили на юниорские турниры по бейсболу и софтболу Спорт, 20:31
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Глава ЦИК Украины заявил об огромных трудностях при организации выборов Политика, 20:31
FIS допустила на международные старты еще трех российских спортсменов Спорт, 20:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:10
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Что известно о «Совете мира» Трампа и кого в него пригласили Политика, 19:57
Умер основатель дома моды Valentino Общество, 19:54
Профсоюз предупредил об износе железной дороги до аварии под Кордовой Общество, 19:45