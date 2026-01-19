Профсоюз предупредил об износе железной дороги до аварии под Кордовой

Фото: MarinaGrigorivna / Shutterstock

Испанский профсоюз машинистов SEMAF предупредил железнодорожного оператора Adif о серьезном износе путей за несколько месяцев до столкновения двух поездов, которое произошло 18 января, сообщает The Independent.

В письме, которое было направлено в августе 2025 года, сообщалось о выбоинах, неровностях и проблемах с линиями электропередачи, которые могли приводить подвижной состав к поломкам. Авторы предлагали ограничить максимальную скорость до 250 км/ч до устранения неполадок. В письме также говорилось, что машинисты ежедневно сообщали начальству о своих опасениях, но никаких действий предпринято не было.

Крушение произошло вечером 18 января в провинции Кордова, недалеко от населенного пункта Адамус. Поезд, следовавший по маршруту Малага — Пуэрта-де-Аточа, сошел с рельсов и попал на соседний путь, где столкнулся с составом, направлявшимся из Пуэрта-де-Аточа в Уэльву, что привело к его сходу с рельсов. Второй поезд, по данным El Pais, двигался со скоростью около 200 км/ч. В результате аварии погибли 39 человек.

По утверждению министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, авария произошла на обновленном участке, отремонтированном в мае 2025 года. Он также сказал, что поезд, который сошел с рельсов, эксплуатировался менее четырех лет.